Įtariamai organizuotai grupei – rimti kaltinimai: du vyrai suimti, moteriai skirtas užstatas

Asmenys balandį sulaikyti ir kratos atliktos pasitelkus antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnus, uostamiesčio kriminalistams atliekant sudėtingą tarptautinį ikiteisminį tyrimą.
Įtarimai byloje pareikšti 46 metų Klaipėdos rajono gyventojui, 43 metų anksčiau ne kartą teistam klaipėdiečiui ir 38 metų anksčiau neteistai klaipėdietei. Jie įtariami neteisėtu disponavimu labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų veikiant organizuotoje grupėje.
Operacijos metu rasta ir paimta tyrimui reikšmingų daiktų, taip pat laikinai apribotos sulaikytųjų nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą bei transporto priemones.
Abiem vyrams paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, o moteriai skirtas 15 tūkst. eurų užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Įtariama, kad sulaikytieji organizavo didelių narkotinių medžiagų kiekių įgijimą ir gabenimą keliose Europos valstybėse.
Kaip nurodė policija, 2020 metų rugpjūčio 3 dieną Prancūzijos muitinės pareigūnai krovininiame automobilyje rado ir paėmė 34 pakuotes, kuriose buvo beveik 41 kg kanapių. Kvaišalų kaina nelegalioje rinkoje gali siekti 410 tūkst. eurų.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.
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