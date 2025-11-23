Jakų žiede neišsiteko vilkikas ir „Škoda“: stojo eismas

Sekmadienį 13.47 val. Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad išvažiuojant iš Klaipėdos, Jakų žiede, susidūrė su du automobiliai.
Kelyje lengvasis automobilis „Škoda“, jį vairavo 1993 metais gimęs vyras, neišsiteko su vilkiku, kurį vairavo 1982 metais gimęs vyras.
„Turimais duomenimis, abu vairuotojai buvo blaivūs, užpildė deklaracijas ir tiek. Bet tai yra pirminė informacija apie įvykį, kuri gali vėliau kiek pasikeisti“, – patikslino Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos skyriaus atstovai.
„Feisbuko paskyroje „Klaipėdos reidai II“ vieni komentatoriai greitai suskubo kaltinti vilkiko vairuotoją, kiti – lengvojo automobilio, kuris esą įvažiavęs į pirmą eismo juostą turėjo sukti Šilutės link, o ne manevruoti iš vienos eismo juostos į juostą.
Bet kuriuo atveju, avarija – „metalinė“, žmonės joje nenukentėjo.
