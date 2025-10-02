JK Lietuvai perdavė ieškomą klaipėdietį: įtariamas disponavęs labai dideliu narkotikų kiekiu

Tyrimą šioje byloje atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos ir Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai.
Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 49 m. vyras, kuris buvo paieškomas nuo 2017 metų. 2025 m. rugpjūtį įtariamasis pargabentas į Klaipėdą, kai jį pagal Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų išduotą Europos arešto orderį (toliau – EAO) Lietuvai perdavė Jungtinė Karalystė.
Šis ikiteisminis tyrimas nurodyto asmens atžvilgiu buvo atskirtas iš kito tyrimo. 2017 m. vasarį uostamiesčio pareigūnai, atlikę kratą minėto, niekur nedirbančio, Klaipėdos rajono gyventojo gyvenamojoje vietoje ir kiemo teritorijoje, rado apie 80 g miltelių su narkotine medžiaga – heroinu, kokainu bei elektronines svarstykles su heroino ir kokaino pėdsakais.
Vėliau minėtas asmuo pasislėpė nuo tyrimo, dėl ko jam buvo paskelbta paieška. 2025 m. rugpjūtį Jungtinės Karalystės teisėsaugos institucijoms pagal EAO perdavus Lietuvai vyriškį, jis buvo pristatytas į Klaipėdos apskrities VPK areštinę.
Vyrui pareikštas įtarimas dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu. Jam paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu numatytas laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
