Joniškės kapinėse – nemalonus incidentas

Uostamiesčio pareigūnų suvestinės duomenimis, įvykis nutiko rugsėjo pradžioje. Daug detalių nepateikiama, tačiau nurodoma, kad apgadintas paminklas buvo pastebėtas rugsėjo 6 dieną apie 15 valandą.
Pareigūnai pradėjo tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 312 straipsnį, kuris nurodo, kad tas, kas suardė ar kitaip išniekino kapą arba suniokojo paminklą, arba išniekino kitą viešosios pagarbos vietą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Taip pat nurodoma, kad tas, kas atliko vandališkus veiksmus kapinėse ar kitoje viešosios pagarbos vietoje arba dėl rasinių, nacionalinių ar religinių motyvų išniekino kapą ar kitą viešosios pagarbos vietą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
„Klaipėdos miesto PK pareigūnų teigimu, dėl minimo įvykio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 312 straipsnį, įvykio aplinkybės tikslinamos. Turimais pirminiais duomenimis, užrašų ant paminklo dažais, kuriais jis apgadintas, nėra“, – trumpai nurodė pareigūnai.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėjos Daivos Breivės teigimu, apie įvykį Joniškės kapinėse savivaldybė informacijos neturi.
Galimybė pagal vaizdo įrašą nustatyti galimą pažeidėją priklausytų nuo konkrečios vietos, kurioje įvyko incidentas.
„Dėl šio konkretaus įvykio niekas nesikreipė. Joniškės kapinėse yra įrengta vaizdo stebėjimo kamera, tačiau ji stebi įėjimą į kapinių teritoriją. Daugiau kamerų Joniškės kapinėse nėra. Todėl galimybė pagal vaizdo įrašą nustatyti galimą pažeidėją priklausytų nuo konkrečios vietos, kurioje įvyko incidentas“, – sakė D. Breivė.
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