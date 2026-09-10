Kišenvagis išgirdo teismo nuosprendį

Tauragės apylinkės teismas ketvirtadienį pranešė, kad E. V. pripažintas kaltu dėl piniginės su joje buvusiais pinigais, asmens dokumentu, banko ir nuolaidų kortelėmis vagystės iš asmens kišenės. Taip pat jis pripažintas kaltu neteisėtai įgijęs ir laikęs nedidelį kiekį kanapių ir augalinės medžiagos mišinio, kuriame buvo tetrahidrokanabinolio.
Teismas nustatė, kad šių metų kovo mėnesį Šilutėje, viešoje vietoje, E. V. iš dviračiu važiavusio vyro atvirai pagrobė piniginę, kurioje buvo 555 eurai, asmens tapatybės dokumentas, banko ir nuolaidų kortelės. Prieš tai E. V. buvo padėjęs vyrui iš bankomato išsiimti pinigų, o vėliau, nusprendęs jį apvogti, sekė paskui.
Be to, E. V., šių metų kovo mėnesį Šilutėje, neturėdamas tikslo platinti, neteisėtai iš nenustatyto asmens už 10 eurų nusipirko ne mažiau kaip 0,027 gramo narkotinės medžiagos – kanapių ir rudos spalvos susmulkintos augalinės medžiagos mišinio, kuriame yra tetrahidrokanabinolio. Dalį šio mišinio E. V. surūkė, o likusią dalį laikė striukės kišenėje, kol ją asmens kratos metu rado ir paėmė policijos pareigūnai.
Kaltinamasis dėl jam pareikštų kaltinimų prisipažino ir paaiškino, kad prie jo priėjusio vyro paprašytas padėjo iš bankomato išsiimti pinigų. Vyras išsigrynintus pinigus įsidėjo į piniginę, o ją – į galinę kelnių kišenę. E. V. kilo mintis vyrą apvogti, todėl jis sekė paskui dviračiu važiuojantį vyrą ir laukė tinkamos progos. Dviratininkui sustojus, E. V. ištraukė piniginę iš jo galinės kelnių kišenės ir pabėgo. Vyras jo nepavijo. Tą pačią dieną E. V. už pagrobtus pinigus nusipirko alkoholio, cigarečių, motorolerį ir garso kolonėlę.
Be to, kaltinamasis paaiškino, kad socialiniame tinkle „Facebook“ susisiekė su nepažįstamu asmeniu ir iš jo už 10 eurų įsigijo 1 gramą marihuanos. Didžiąją jos dalį suvartojo, o likusią dalį rado policijos pareigūnai. Teisiamasis sakė, jog labai gailisi dėl nusikalstamų veikų, atlygino nukentėjusiajam žalą.
Teismas konstatavo, kad E. V. kaltė dėl atviros vagystės ir neteisėto, neturint tikslo platinti, nedidelio kiekio kvaišalų įgijimo ir laikymo yra visiškai įrodyta.
Skirdamas bausmę, teismas įvertino, kad E. V. yra baustas administracine tvarka, anksčiau teistas bei kad atlygino nukentėjusiajam padarytą žalą, ieškosi darbo, gydosi priklausomybę nuo psichiką veikiančių medžiagų. Teismas nustatė, kad vyro atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, tačiau jo atsakomybę sunkina ta aplinkybė, kad nusikalto būdamas recidyvistu.
Atsižvelgdamas į visas aplinkybes, teismas skyrė vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymą atidėjo vieneriems metams ir šešiems mėnesiams. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu vyras įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos programoje ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, registruotis Užimtumo tarnyboje bei neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.
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