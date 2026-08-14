Klaipėdietė ieško maišelio su kvepalais

Moteris viešai paskelbė, kad incidentas įvyko rugpjūčio 11 d., apie 21.05 val., viename Klaipėdos prekybos centre, prie savitarnos kasų.
Pasak moters, tuo metu buvo pasisavintas jos dovanų maišelis su brangiais kvepalais. Moteris paviešino ir maišelio nuotrauką, tikėdamasi, kad ją pamatys svetimą daiktą paėmęs žmogus.
Viešai paskelbtame įraše klaipėdietė kreipėsi į, kaip įtariama, maišelį pavogusią jauną moterį ir paragino geranoriškai grąžinti svetimą daiktą.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, tą pačią dieną buvo gauti du pranešimai dėl įtariamų vagysčių uostamiestyje.
Pareigūnai patvirtino, kad abu vagystės atvejai fiksuoti viename prekybos centre Taikos prospekte.
Pagal Baudžiamojo kodekso 178 straipsnį, tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Taip pat, tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
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