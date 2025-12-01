Klaipėdietė sukčiams atidavė įspūdingą sumą

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinių įvykių suvestinėje teigiama, kad penktadienį vakare, apie 19 val., su 74 metų moterimi telefonu susisiekė telekomunikacijos bendrovės atstovu prisistatęs asmuo, vėliau ji kalbėjo su menamu policininku ir patikėjo nepažįstamų asmenų melu.
Tą patį vakarą ji atidavė pas ją atėjusiam nepažįstamam asmeniui 30 tūkst. eurų.
Atrodo, kad šį kartą apgavikai neužtruko įtikinėdami moterį, kad kažkas nori pasisavinti jos pinigus ar be jos žinios parduoti jos būstą. Būtent tokios apgavystės labiausiai jaudina į pokalbius su sukčiais įsileidžiančius žmones.
Kartais nusikaltėliai auką įtampoje laiko net kelis mėnesius, kol ji įvykdo sukčių paliepimus.
Apie tokius atvejus pareigūnai ir bankų darbuotojai viešai kalba nuolat, rengia susitikimus su gyventojais, informaciją skelbia tinklalapiuose.
Nepaisant to, sukčiai kasmet pasisavina kelis milijonus Lietuvos gyventojų eurų.
Tai akivaizdžiai rodo, kad mūsų šalies visuomenė nėra vienalytė, ne visus pasiekia informacija, skelbiama valstybine kalba, o dalis visuomenės vis dar linkusi nepasitikėti valstybinėmis institucijomis.
