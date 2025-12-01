 Klaipėdietė sukčiams atidavė įspūdingą sumą

Klaipėdietė sukčiams atidavė įspūdingą sumą

2025-12-07 16:58
Daiva Janauskaitė

Sukčiai toliau sėkmingai šluoja klaipėdiečių santaupas. Penktadienį vakare dar viena rusiškai telefonu kalbinta moteris apgavikų pasiuntiniui atidavė kelias dešimtis tūkstančių eurų.

Klaipėdietė sukčiams atidavė įspūdingą sumą
Klaipėdietė sukčiams atidavė įspūdingą sumą / Asociatyvi freepik nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinių įvykių suvestinėje teigiama, kad penktadienį vakare, apie 19 val., su 74 metų moterimi telefonu susisiekė telekomunikacijos bendrovės atstovu prisistatęs asmuo, vėliau ji kalbėjo su menamu policininku ir patikėjo nepažįstamų asmenų melu.

Tą patį vakarą ji atidavė pas ją atėjusiam nepažįstamam asmeniui 30 tūkst. eurų.

Atrodo, kad šį kartą apgavikai neužtruko įtikinėdami moterį, kad kažkas nori pasisavinti jos pinigus ar be jos žinios parduoti jos būstą. Būtent tokios apgavystės labiausiai jaudina į pokalbius su sukčiais įsileidžiančius žmones.

Kartais nusikaltėliai auką įtampoje laiko net kelis mėnesius, kol ji įvykdo sukčių paliepimus.

Apie tokius atvejus pareigūnai ir bankų darbuotojai viešai kalba nuolat, rengia susitikimus su gyventojais, informaciją skelbia tinklalapiuose.

Nepaisant to, sukčiai kasmet pasisavina kelis milijonus Lietuvos gyventojų eurų.

Tai akivaizdžiai rodo, kad mūsų šalies visuomenė nėra vienalytė, ne visus pasiekia informacija, skelbiama valstybine kalba, o dalis visuomenės vis dar linkusi nepasitikėti valstybinėmis institucijomis.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
sukčiai
išvilioti pinigai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
ubagas NE durna
Jeigu durniai tokias sumas turi tai kokie super idiotai tie milijardieriai ....???
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų