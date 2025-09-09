 Klaipėdoje ieškomas dingęs paauglys

Klaipėdoje ieškomas dingęs paauglys

2025-09-09 11:00 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos policija prašo gyventojų pagalbos ieškant dingusio 2008 m. gimusio Vykinto.

Dingęs paauglys Vykintas
Dingęs paauglys Vykintas / Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, A. Ufarto/ BFL nuotr.

Rugsėjo 9 d. pranešta, kad vaikinas išėjo iš namų, esančių Žolynų gatvėje, ir iki šiol negrįžo.

Pareigūnų duomenimis, Vykintas yra apie 175 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesių trumpų plaukų, mėlynų akių.

Išeidamas jis vilkėjo pilkos spalvos džemperį su juodos spalvos viršumi, mėlynos spalvos marškinėlius trumpomis rankovėmis su užrašu „R/C“, mūvėjo tamsios spalvos šortus bei avėjo juodos spalvos sportbačius.

Ką nors žinančius apie vaikino buvimo vietą gyventojus policija prašo nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba telefonu 070060712.

Šiame straipsnyje:
dingo paauglys
nepilnametis
išėjo iš namų
negrįžo
ieškomas
dingo vaikinas
policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų