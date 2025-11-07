Klaipėdoje ir Gargžduose siautėjo ilgapirščiai: apšvarino automobilį ir viešbučio kasą

Lapkričio 5-osios vakarą apie 20 val. Gargžduose, Dvarelio take, pastebėta, kad iš kieme stovėjusio neužrakinto automobilio „Ford Galaxy“ buvo pavogta piniginė. Joje, kaip pranešama, buvo 1,7 tūkst. eurų, asmens dokumentas ir kiti daiktai.
Padaryta žala įvertinta 1700 eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Kita vagystė užfiksuota lapkričio 6 d. paryčiais Klaipėdoje. Apie 6.01 val. Minijos gatvėje esančio viešbučio registratūroje pastebėta, kad išlaužtas stalčius ir iš kasos aparato pavogta 50 eurų.
Dėl šio įvykio taip pat pradėtas vagystės tyrimas.
Gyventojai ir įstaigų darbuotojai raginami būti budriais – neužrakintose patalpose ar automobiliuose palikti pinigai, dokumentai bei kiti vertingi daiktai tampa lengvu grobiu ilgapirščiams.
