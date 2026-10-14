Klaipėdoje kilus gaisrui biure, iš pastato evakavosi apie 200 žmonių

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 9.06 val. pranešta, kad Klaipėdoje, Šilutės plente, septynių aukštų biurų paskirties pastato trečiame aukšte iš sanitarinio mazgo rūksta dūmai.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, patalpos buvo uždūmintos. Atliekant žvalgybą, ketvirtojo aukšto tualeto patalpoje buvo nuardyta lubų apdaila. Nustatyta, kad dėl trumpojo elektros laidų jungimo buvo užsidegęs šildymo-šaldymo kondicionieriaus vidus. Ištirpo prietaiso laidai, apdegė plastmasinės dalys, ištekėjo darbinis skystis.
Iš pastato savarankiškai evakavosi apie 200 žmonių.
Patalpos išvėdintos, pastate suveikė priešgaisrinė signalizacija.
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