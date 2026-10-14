 Klaipėdoje kilus gaisrui biure, iš pastato evakavosi apie 200 žmonių

Klaipėdoje kilus gaisrui biure, iš pastato evakavosi apie 200 žmonių

2026-10-14 09:39
Gytis Pankūnas (ELTA)

Klaipėdoje antradienį kilo gaisras septynių aukštų biure, pranešė ugniagesiai.

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Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 9.06 val. pranešta, kad Klaipėdoje, Šilutės plente, septynių aukštų biurų paskirties pastato trečiame aukšte iš sanitarinio mazgo rūksta dūmai.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, patalpos buvo uždūmintos. Atliekant žvalgybą, ketvirtojo aukšto tualeto patalpoje buvo nuardyta lubų apdaila. Nustatyta, kad dėl trumpojo elektros laidų jungimo buvo užsidegęs šildymo-šaldymo kondicionieriaus vidus. Ištirpo prietaiso laidai, apdegė plastmasinės dalys, ištekėjo darbinis skystis.

Iš pastato savarankiškai evakavosi apie 200 žmonių.

Patalpos išvėdintos, pastate suveikė priešgaisrinė signalizacija.

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