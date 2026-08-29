Klaipėdoje mersedesas taranavo stulpą

Automobilis važiavo Senamiesčio link, tačiau atsitrenkė į šviesoforo stulpą.
Gali būti, kad automobilis skriejo nemažu greičiu, nes nuo smūgio viena mašinos detalė nulėkė kelis metrus į priekį. Ji tebesimėtė ant šaligatvio.
Po smūgio iššovė mašinos saugos pagalvės, ant gatvės pasipylė automobilio skysčiai.
Šalia mašinos užfiksuotas padėtas maišas, gali būti, kad tai – smėlis ar kita biri medžiaga. Veikiausiai bandyta neutralizuoti išsiliejusius skysčius.
Mašinos vairuotojui teks atlyginti žalą miestui, po smūgio nulūžo šviesoforo įrangos dalis.
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(be temos)