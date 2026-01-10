Klaipėdoje rastas negyvas jaunas vyras

Paros įvykių suvestinės duomenimis, pareigūnams teko tirti ne tik sukčiavimo atvejį ir jaunuolių įtariamą apsinuodijimą, bet ir sulaikyti du neblaivius vairuotojus.
Klaipėdoje, Tilžės gatvėje, sausio 9-ąją bute rastas 2005 m. gimusio vyro kūnas. Pirminės apžiūros metu smurto žymių nepastebėta, tačiau pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Tą pačią dieną į Plungės ligoninę pristatyti du – 2006 m. ir 2007 m. gimę – vaikinai. Įtariama, kad jie galėjo rūkyti elektroninę cigaretę su narkotine medžiaga. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Neramumų netrūko ir keliuose – Klaipėdos policija sulaikė du vairuotojus, kuriems nustatytas nemažas girtumas. Apie 15 val., Šilutės plente, automobilių aikštelėje, iš automobilio „Audi“ išlipusiam vyrui (gimusiam 1979 m.) nustatytas 2,10 prom. girtumas. Tą pačią dieną apie 18 val. Tilžės ir Malūno tvenkinio gatvių sankryžoje, dar vienas „Audi“ vairuotojas važiavo prieš eismą. 1996 m. gimusiam vyrui nustatytas 2,28 prom. neblaivumas. Abu vairuotojai sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Klaipėdoje tiriamas ir sukčiavimo atvejis – į miesto policijos komisariatą kreipėsi vyras, pranešęs, kad iš jo banko sąskaitos per kelis kartus buvo nuskaitytos įvairios sumos. Iš viso – 6173 eurai. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Kretingoje apie 1 val. nakties pareigūnai Stoties gatvėje sulaikė 1972 m. gimusį vyrą, pas kurį rasta augalinės kilmės medžiagos. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
(be temos)