Klaipėdoje siautėja ilgapirščiai: per savaitgalį – dvi vagystės iš įmonių

Pirmadienį ryte policininkus kvietėsi uostamiesčio Baltijos prospekte gyvenamąjį namą renovuojančios bendrovės atstovai. Pasirodo, atėję į darbą darbininkai rado nupjautą vagonėlio spyną.

Namo renovuotojai neberado viduje savo darbo įrankių. Kiek ir kokių, dar iki galo nežinia, mat kai kurie darbininkai įrankių savaitgaliui nepalieka.

Dar vis aiškinamasi, kokie daiktai dingo ir kokia jų vertė.

Panašiu laiku pirmadienį pranešta ir apie dar vieną vagystę iš įmonės Rambyno gatvėje.

Vagys pateko į nuomojamas patalpas. Jų tikslas buvo įsibrauti į kabinetą, kur laikomas kompiuteris ir multimedijos įranga. Kadangi užrakto atrakinti nesugebėjo, nusikaltėliai išpjovė duryse skylę.

Ar iš kabineto dingo dar kas nors ir kokiu būdu patekta į patalpas, dar aiškinamasi.

Akivaizdu, kad vagys darbavosi savaitgalį. Gali būti, kad abiejose vietose veikė tie patys nusikaltėliai.

Patikrinti, ar pavogti daiktai neatsidūrė lombarduose, dabar nėra paprasta. Pareigūnai turi rašyti raštus, nurodyti, kodėl įtaria, kad būtent ten gali rasti vogtus daiktus, o apžiūrą gali atlikti tik suderinę jos laiką.

Statistika teigia, kad tik apie 15 procentų vogtų daiktų nusikaltėliai realizuoja per lombardus. Didžioji dalis jų grobio parduodama per pažįstamus supirkėjus ar per skelbimus.

Pareigūnai tikina, kad galiausiai didžioji dalis nusikaltimų išaiškinama, tik bėda ta, kad darbo įrankiai darbininkams reikalingi tą pačią dieną, kai jų pasigesta.