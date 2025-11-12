 Klaipėdoje siautėjo girtas vyras: į langus skriejo grumstai

Klaipėdoje siautėjo girtas vyras: į langus skriejo grumstai

2025-11-12 16:41
Daiva Janauskaitė

Kas gali šauti girtam žmogui į galvą, nežino niekas. Vienas toks gerokai įkaušęs vyras savo pyktį liejo daužydamas pažįstamos moters langus.

Argumentai: kodėl girtas vyras daužė pažįstamos moters buto langus, pareigūnai kol kas nežino.
Argumentai: kodėl girtas vyras daužė pažįstamos moters buto langus, pareigūnai kol kas nežino. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Tai atsitiko antradienį po 20 val. Šilutės plente gyvenanti 52 metų moteris buvo priversta kviesti policijos pareigūnus, nes po jos langais stovintis pažįstamas 32 metų vyras elgėsi neadekvačiai.

Pradžioje jis šūkavo ir riksmais grasino moteriai.

Netrukus jis pradėjo mėtyti į jos langus molio grumstus ir šaligatvio bortelių nuolaužas.

Nenuostabu, kad langai išdužo.

Kai atskubėjo policininkai, grasintojas tebebuvo namo kieme.

Pareigūnai konstatavo, kad vyras buvo gerokai įkaušęs, alkoholio matuoklis parodė 2,14 prom.

Atrodo, kad nukentėjusioji su įtariamuoju nėra susijusi šeiminiais ryšiais, tačiau kokių priekaištų ar pretenzijų moteriai turėjo įkaušęs vyras, neskelbiama.

Išdaužtų langų pakeitimas buto šeimininkei kainuos 750 eurų.

Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Policijos atstovų žiniomis, anksčiau šis vyras minėtos moters nebuvo užsipuolęs.

Miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti žmogų arba žmogaus terorizavimą.

Galbūt prablaivėjęs įtariamasis paaiškins savo elgesio motyvus, nukentėjusiosios taip pat laukia papildoma apklausa, kai bus atslūgusios emocijos.

