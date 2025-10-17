Mišios bažnyčioje virto chaosu

Vietos klebonas Algis Genutis yra apstulbęs, bet pripažįsta, kad tai – ne pirmas atvejis. Dabar skaičiuoja nuostolius – vertins, kiek kainuoja kryžius. Vyriškis sulaikytas už chuliganizmą.
Daugiau apie tai pasakojo pats A. Genutis.
– Per kunigystės tarnystės metus yra buvęs ne vienas toks atvejis. Beveik kiekvienoje parapijoje tokių dalykų pasitaiko. Trečiadienio vakarą, 17.50 val., kilo triukšmas bažnyčioje. Žvilgtelėjau – jaunas, kokių 30-ies metų vyras, sėdėjo ir triukšmavo. Tai jis krito ant žemės, stojosi, iš jo burnos sklido visokių žodžių. Bažnyčios tarnautojai bandė prie jo prieiti ir nuraminti. Deja, jis nepaklausė jų. Priėjo prie klausyklos, kur žmonės eina išpažinties. Ten šaukti pradėjo, kiek paspardė tą klausyklą. Aš išlipau, išėjau iš tos klausyklos, ir prasidėjo mišios. Per mišias niekas nepasikeitė – jis triukšmavo, vaikščiojo po bažnyčią. Turėjo keletą žvakių. Mišių metu priėjo prie manęs ir sakė: „Noriu tau linkėti ramybės.“ Žinoma, jis dvokė alkoholiu. Viskas laimingai baigėsi ta prasme, kad šventieji pavidalai nebuvo numesti ant žemės. Paskui, į mišių pabaigą, žvilgtelėjau – pastebėjau, kad dvi moterys prie jo prisiartino, bet jos buvo ne iš maldininkų tarpo ir bandė jį išvesti, ramiai perkalbėti. Tačiau jis nepakluso ir joms. Vėliau Zakristijoje buvo žmonių, negalėjau stebėti, bet su didžiausiu triukšmu išėjo iš bažnyčios ir, išeidamas, pasišokėjęs spyrė į kryžių, kabantį prie įėjimo – tą kryžių sulaužė. Vėliau atvyko policija, jį išvežė.
– Netradicinės mišios.
– Žinoma, didžiulis pamaldų sujaukimas ir nepagarba žmonėms. Aplinkoje jau didelis sujudimas, susijaudinimas.
– Kaip jums sekėsi vesti mišias, kai negali susikaupti ir kiti žmonės turbūt dairėsi, nebesiklausė pamokslo?
– Taip, jau daugiau žmonės žvalgosi į tą triukšmą. Stengiausi vis tiek atlaikyti mišias, kadangi jos buvo užsakytos. Buvo mišias užsakę žmonės – reikia vykdyti savo pareigą.
– Ar nėra buvę panašių atvejų, kad išvis reikėtų nutraukti mišias? Jeigu jis, tarkime, pradėtų labai agresyviai elgtis, ar stabdytumėte?
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Jeigu būtų toks agresyvumas ir pultų patį kunigą – kartais Lietuvoje irgi tokių dalykų pasitaiko – tada, be abejo, jeigu tavo jėgas viršija ir neklauso, reikėtų jau atsitraukti, nes yra pavojus.
– Sulaužytas kryžius. Ar jau skaičiuojate nuostolius – reikės atpirkti ar užsakyti?
– Tikriausiai reikės naujo kryžiaus. Apytiksliai paskaičiavus – beveik 200 eurų nuostolis.
– Galime sakyti, kad dabar reikės aukoti, jog tas kryžius būtų atstatytas.
– Galbūt giminaičiai, kurie gyvena Akmenėje, jeigu jau paaukos, tai nieko nesakysime, o dėl išsišokimo bažnyčia yra atlaidi.
