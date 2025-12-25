 Klaipėdoje staiga mirė užsienietis

2025-12-25 10:50
Daiva Janauskaitė

Liūdnos šiemet Kalėdų šventės užsieniečio, apsilankiusio Klaipėdoje, giminaičiams. Juos pasiekė žinia apie netikėtą artimojo mirtį mūsų uostamiestyje.

Klaipėdoje staiga mirė užsienietis / Asociatyvi freepik.com, A. Ufarto/ BNS nuotr.

Gruodžio 24-osios naktį, netrukus po vidurnakčio, 67 metų vyrui prireikė medikų pagalbos. Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos ekipažas skubėjo į barą Kurpių gatvėje, esantį senamiestyje.

0.42 val. vyras buvo nugabentas į ligoninę.

Po pustrečios valandos medikai pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojams apie šio paciento mirtį.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

Kol kas policijos pareigūnai nepraneša nei iš kurios šalies buvo atvykęs šis vyras, nei ką jis veikė Klaipėdoje – tik svečiavosi ar čia buvo apsistojęs ilgiau, jis buvo baro lankytojas, o gal ten dirbo.

Nepranešama ir apie įvykio aplinkybes. Visa tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys.

Po švenčių teismo medicinos ekspertai imsis tyrimo ir atsakys į klausimus, kas lėmė staigią užsieniečio mirtį, o pareigūnai iš surinktų duomenų sudėlios visą įvykio eigą.

Lubianka
Ar Lietuvoje kas kontroliuoja užsieniečius? Nei kas, nei kur, nei kada... Ar Lietuvos valdžia gali užimti savo pareigas? Nekontroliuojamas niekas, tik rietenos ir pliurpalai apie pinigus.
7
0
