Klaipėdoje staiga mirė užsienietis

Gruodžio 24-osios naktį, netrukus po vidurnakčio, 67 metų vyrui prireikė medikų pagalbos. Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos ekipažas skubėjo į barą Kurpių gatvėje, esantį senamiestyje.
0.42 val. vyras buvo nugabentas į ligoninę.
Po pustrečios valandos medikai pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojams apie šio paciento mirtį.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Kol kas policijos pareigūnai nepraneša nei iš kurios šalies buvo atvykęs šis vyras, nei ką jis veikė Klaipėdoje – tik svečiavosi ar čia buvo apsistojęs ilgiau, jis buvo baro lankytojas, o gal ten dirbo.
Nepranešama ir apie įvykio aplinkybes. Visa tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys.
Po švenčių teismo medicinos ekspertai imsis tyrimo ir atsakys į klausimus, kas lėmė staigią užsieniečio mirtį, o pareigūnai iš surinktų duomenų sudėlios visą įvykio eigą.
