 Klaipėdoje vyro vairuojama „Toyota“ partrenkė pėsčiąjį

Klaipėdoje vyro vairuojama „Toyota“ partrenkė pėsčiąjį

2026-10-14 09:31
Karolina Konopackienė (ELTA)

Antradienio rytą uostamiestyje vyro vairuojamas automobilis partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusį vyrą.

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Greitosios medicinos pagalbos automobilis
Greitosios medicinos pagalbos automobilis / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko apie 7.05 val. Smiltelės gatvės  ir Šilutės plento

sankryžoje.

Pirminiais duomenimis, 1957 metais gimęs vyras, vairuodamas

automobilį „Toyota“, partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusį 1971 m. gimusį

vyrą.

Nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų perduotas medikams.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

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