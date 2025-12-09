Klaipėdos kriminalistai sulaikė 26-erių vyrą, įtariamą narkotikų platinimu

Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2025 m. rugsėjo mėnesį, gavus duomenų apie internetinėje programoje sukurtoje grupėje platintas narkotines (psichotropines) medžiagas.
Įtariama, kad pirkėjai už kvaišalus atsiskaitydavo kriptovaliuta, o nusikalstamos veikos organizatorius jiems perduodavo koordinates vietų, kuriose buvo paslėptos narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
Uostamiesčio teisėsaugininkai atliko tyrimo veiksmus ir identifikavo šių medžiagų platintoją.
2025 m. spalio mėnesį Klaipėdoje, Taikos prospekte, KPONTV pareigūnai sulaikė narkotinę medžiagą – kokainą – platinusį, anksčiau neteistą, vienoje iš mažųjų bendrijų dirbantį 26 metų klaipėdietį.
Atlikę kratą sulaikytojo gyvenamojoje vietoje, pareigūnai rado, kaip įtariama, didelį kiekį (apie 2 kg) narkotinės medžiagos – kokaino, dopingo medžiagų, vakuumavimo aparatą bei dvejas svarstykles. Paimtų kvaišalų kaina nelegalioje rinkoje gali siekti 200 000 eurų.
26-erių vaikinui pareikštas įtarimas dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinės medžiagos kiekiu ir šios medžiagos platinimo.
Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jam paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas trims mėnesiams.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius.
Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu numatytas laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
