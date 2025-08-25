Klaipėdos policijos pareigūnai per savaitę nustatė 14 neblaivių vairuotojų

Rugpjūčio 18 d. apie 9.07 val. Kretingos rajone, Rūdaičių kaime, sustabdytam 1973 m. gimusiam automobilio „Renault“ vairuotojui nustatytas 1,38 prom., tą pačią dieną apie 17.02 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1987 m. gimusiam krovininio automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojui – 0,37 prom., apie 15.22 val. Klaipėdos rajone, Dovilų miestelyje, 1959 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,60 prom., o apie 7.25 val. Kretingoje, J. K. Chodkevičiaus g., 1985 m. gimusiam krovininio automobilio „Scania“ vairuotojui – 0,07 prom. neblaivumas.
Rugpjūčio 19 d. apie 13.13 val. Palangoje, Kontininkų g., patikrintam 1982 m. gimusiam automobilio „Hyundai“ vairuotojui nustatytas 0,43 prom. neblaivumas.
Rugpjūčio 22 d. apie 22.45 val. Palangoje, Šventosios g., sustabdytam 1976 m. gimusiam automobilio „Peugeot“ vairuotojui nustatytas 0,63 prom., tą pačią dieną apie 12.10 val. Plungės rajone, Aleksandravo kaime, 1967 m. gimusiam „Volvo“ vairuotojui – 2,55 prom. neblaivumas.
Rugpjūčio 23 d. apie 10.30 val. Kretingoje, Birutės al. ir Pievų g. sankryžoje, 1979 m. gimusiam automobilio „Škoda“ vairuotojui nustatytas 0,72 prom., apie 10.02 val. Kretingoje, Birutės al., sustabdytai 1981 m. gimusiai automobilio „Volkswagen“ vairuotojai nustatytas 0,83 prom. neblaivumas.
Rugpjūčio 24 d. apie 8.30 val. Palangoje, rajoniniame kelyje Darbėnai–Šventoji, 1966 m. gimusiai „Opel“ vairuotojai nustatytas 0,52 prom., ten pat apie 14.09 val. patikrintam 1982 m. gimusiam motociklo „Kawasaki“ vairuotojui – 0,22 prom., apie 12.53 val. sustabdytam 1970 m. gimusiam motociklo „Harley Davidson“ vairuotojui – 0,10 prom., apie 13.10 val. automobilio BMW vairuotojui gimusiam 1987 m. – 0,75 prom., o apie 14.48 val. patikrintai 1969 m. gimusiai automobilio „Volkswagen“ vairuotojai – 0,50 prom. neblaivumas.
Dar septyni pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti, atsakomybės neišvengs ir du alkoholio padauginę dviratininkai.
Rugpjūčio 19 d. apie 10.17 val. Klaipėdoje, Kooperacijos g., sustabdytam 1979.m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,58 prom., o rugpjūčio 20 d. apie 23.20 val. Klaipėdoje, Debreceno g., 1980 m. gimusiam, dviračio pedalus mynusiam vyrui – 2,33 prom. neblaivumas.
Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad devyni vairuotojai neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, dar du nesegėjo saugos diržų, lenkė ten, kur tai daryti draudžiama, net 38 – nepraleido pėsčiųjų, dar keturiems gresia atsakomybė už chuliganišką vairavimą. Taip pat užfiksuoti ir penki pėsčiųjų padaryti KET pažeidimai.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 456, kitomis priemonėmis – dar 34 leistino greičio viršijimo atvejai.
