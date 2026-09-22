Klaipėdos rajone bute rastas lavonas irimo stadijoje

Policijos departamento duomenimis, apie 14 val. Klaipėdos rajone, Graudūšių kaime, savo bute, rastas mirusio vyro (gim. 1958 m.) kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Klaipėdos rajone pirmadienį rastas vyro kūnas, pranešė policija.
Policijos departamento duomenimis, apie 14 val. Klaipėdos rajone, Graudūšių kaime, savo bute, rastas mirusio vyro (gim. 1958 m.) kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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