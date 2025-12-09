Klaipėdos rajone nukentėjo gaisrą namo rūsyje gesinęs vyras

21.27 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 buvo gautas pranešimas, kad Dovilų seniūnijoje, Kiškėnų kaime, Gvazdikų gatvėje, kilo gaisras namo rūsyje, gaisro metu nukentėjo žmogus.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija apie įvykį perduota greitosios medikams ir policijai.
Atvykus ugniagesiams, iš namo veržėsi dūmai, atvira liepsna degė rūsys.
Nukentėjęs žmogus gesino ugnį iki ugniagesių atvykimo. Jis po medikų apžiūros buvo išvežtas į ligoninę, trečiadienio rytą Eltą informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyrius.
Per gaisrą išdegė elektros instaliacija, namų apyvokos daiktai. Apdegė sienos, namų apyvokos daiktai, baldai. Taip pat apdegė nuardytos medinės stogo konstrukcijos ir apšiltinimo medžiaga. Pastate dūmų detektoriai nebuvo neįrengti.
Ugnį gesino dvi autocisternos ir vandenvežė, gaisras likviduotas 22.09 val.
Šiemet per gaisrus Lietuvoje žuvo 64 žmonės, dar 142 apdegė ar apsinuodijo dūmais.
