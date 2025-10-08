Klaipėdos rajone susidūrė automobilis ir vilkikas: į ligoninę išgabenta mergaitė

Kaip pranešė policija, eismo nelaimė įvyko apie 7.10 val. Rimkų kaime.
Pirminiais duomenimis, kelio Jakai–Rimkai sankryžoje susidūrė automobilis „Volkswagen“ vairuojamas 1975 metais gimusios moters, ir vilkikas „Volvo“.
Dėl patirtų sužalojimų medikams buvo perduota „Volkswagen“ automobiliu kartu važiavusi 2013 metais gimusi mergaitė.
Policija surinko medžiagą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
(be temos)