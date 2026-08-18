Klaipėdos uoste sulaikyti penki neteisėti migrantai: ketino keltu išvykti į Vokietiją

Jos duomenimis, vėlų ketvirtadienio vakarą Klaipėdos centrinio terminalo pareigūnai patikrino penkis asmenis, ketinusius įsigyti kelto bilietus į Kylį. Jie pateikė Italijos, Austrijos, Nyderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus.
Patikrinus juos buvo nustatyta, kad keturi užsieniečiai naudojosi, kaip įtariama, suklastotais dokumentais. Penktasis vyras prisistatė Somalio piliečiu ir pateikė vokišką kelionės dokumentą bei leidimą gyventi Vokietijoje, tačiau pasieniečiams kilo įtarimų, kad dokumentas priklauso kitam asmeniui.
Pasak VSAT, visi penki asmenys buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Tarnybos teigimu, su tokiu neteisėtos migracijos maršrutu, kai į Vakarų Europą mėginama išvykti jūriniu keltu, pasieniečiai susidūrė pirmą kartą.
Pirminiais duomenimis, penketukas į Latviją pateko iš Baltarusijos, neteisėtai kirtęs valstybės sieną, o iš Latvijos atvyko į Lietuvą. Jų telefonuose rasta Latvijos užsieniečių registracijos centro išduotų pažymėjimų nuotraukų. Paaiškėjo, kad vienas iš sulaikytųjų yra nepilnametis.
Po apklausos keturi užsieniečiai perduoti VSAT Užsieniečių registracijos centrui Pabradėje, o nepilnametis – Priėmimo ir integracijos agentūrai. Vėliau visi jie pagal readmisijos sutartį bus grąžinti į Latviją.
Dėl disponavimo netikrais dokumentais ir svetimo asmens dokumento panaudojimo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, už šias nusikalstamas veikas gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
(be temos)
(be temos)