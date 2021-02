Kodėl tyli prokuroras, kaip įtariama, pakėlęs ranką prieš savo žmoną?

Nebuvo sulaikytas

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato sausio 23-iosios kriminalinių įvykių suvestinėje pranešta, kad vidurnaktį iš namų Klipščių kaime į ligoninę dėl galvos sumušimo buvo pristatyta jauna moteris.

Nukentėjusioji paaiškino, kad maždaug prieš valandą namuose ją sumušė 42 metų jos sutuoktinis.

Pranešime nedviprasmiškai nurodoma, kad įtariamasis – Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras.

Tą pačią dieną pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto prieš šeimos narį.

Tebeturiu tą skolos lapelį, kurį vadinu auksiniu vekseliu.

Kai medikai suteikė nukentėjusiajai pagalbą, ji grįžo į namus, kuriuose buvo sumušta.

Paprastai tokiais atvejais smurtautojas paimamas iš namų ir bent jau iki kitos dienos laikomas areštinėje.

Paprašyta pakomentuoti, kodėl taip neatsitiko įtarus smurtu prokurorą, Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė patikino, kad įtariamasis nebuvo sulaikytas, nes tam nebuvo teisinio pagrindo.

Atstovė tada kalbėjo, kad daugiau apie įvykį nieko negali pranešti ir neįvardysianti prokuroro pavardės, nes taip saugo nepilnamečių interesus.

Buvo panašu, kad valdiškų institucijų darbuotojai kažką slepia ar nutyli.

Skelbė, kad pabėgo laukais

Daugiau realių ar išgalvotų detalių ėmė aiškėti, kai „Lietuvos rytas“ aprašė, ką iškviesti policininkai veikė Klipščiuose.

Pasak leidinio, pareigūnus į namus įsileido sumušta moteris, o jos sutuoktinis spruko iš namo. Jis laukais esą nubėgo pas netoliese gyvenančią giminaitę ir ten pasislėpė. Policininkai nusekė paskui prokurorą, bet giminaitės namo durų jiems esą niekas neatidarė.

Kaip leidiniui teigė šaltiniai, policininkai skambino prokuroro telefonu, girdėjo giminaitės būste telefono signalą, bet ir tada policininkai nebuvo įleisti vidun.

Gali būti, kad būtent tai ir yra toji Generalinės prokuratūros atstovės mįslingai nutylėta aplinkybė, dėl kurios esą nebuvo pagrindo sulaikyti prokurorą.

Vėliau tarp policininkų sklido kalbos, neva į prokuroro namus iškviestieji patruliai seniai nebuvo matę taip žiauriai sumuštos moters.

Leidinyje teigiama, kad prokurorą bandoma išsukti nuo atsakomybės teigiant, jog moteris pati nukrito nuo laiptų ir susižeidė.

Išklausyti moters pozicijos nepavyko. Oficialiai skelbiamu darbo telefono numeriu ji neatsiliepė.

„Lietuvos rytas“ rašė, kad tai ne pirmas atvejis prokuroro S.Galmino gyvenime, kai sutuoktinė apkaltino jį smurtu. Prieš kelerius metus esą pirmoji žmona taip pat jį buvo apskundusi, ir ji tikino, kad prokuroru dirbantis sutuoktinis ją sumušė. Prokuroras neigiamų pasekmių išvengė, nes su žmona susitaikė.

Tyrimas esą buvo nutrauktas oficialiai susitaikius, bet taikos šeimoje nebebuvo, pora įformino ištuoką ir pasuko skirtingais keliais.

Nenorėjo interpretacijų

Ikiteisminį tyrimą atlieka Šiaulių apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Laimutė Martinavičienė.

Pasak šios prokuratūros atstovės Gabrielės Petkuvienės, tyrimas tebevyksta. Kada galima tikėtis jo pabaigos, nepranešama.

Kolegoms klaipėdiečiams šio darbo atlikti neskirta, kad visuomenėje nekiltų interpretacijų.

Tyrimo medžiaga šiauliečiams perduota pirmosiomis dienomis po įvykio.

Kiek laiko gali trukti toks ikiteisminis tyrimas? Konkretaus atsakymo iš prokurorų gauti nepavyko.

„Manau, kad sprendimą dėl tarnybinių dalykų prokurorai turėtų priimti neilgai trukus. Ikiteisminis tyrimas, atliekamas Šiaulių prokurorų, pagal savo esmę, jeigu nebus didelių trukdžių iš proceso dalyvių, taip pat neturėtų ilgai trukti. Paprastai, tokios kategorijos bylos, nesvarbu, kas yra jų subjektai, netiriamos labai ilgai. Nebent neleistų kažkurio asmens sveikata“, – patikino Klaipėdos apygardos vyriausioji prokurorė Dalia Pocienė.

Aš esu labai kategoriška ir labai kritiška tokių nusikaltimų atžvilgiu.

Tuo pat metu atliekamas tarnybinis patikrinimas, kurį atlieka Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus darbuotojai.

Po įvykio staiga apsirgo

Po to šeštadienio nakties įvykių pirmadienį prokuroras į darbą neatėjo.

Kaip pranešta jo tiesioginei viršininkei, „Sodros“ duomenimis, pirmosiomis dienomis po įvykio S.Galminas fiksuotas kaip sergantis koronavirusu.

Dalia Pocienė / Redakcijos archyvo nuotr.

Pasak spaudos, S.Galminas skundėsi nejaučiantis nei skonio, nei kvapo.

Ar jis nedarbingas ir dabar, praėjus mėnesiui, prokuratūrai nežinoma.

Tiesioginė S.Galmino viršininkė Klaipėdos apygardos vyriausioji prokurorė D.Pocienė tikino, kad įtarimų sulaukęs prokuroras su ja nekontaktuoja.

„Aš ir pati neieškau su juo kontakto, nes jis pradžioje atmetė tą kontaktą, todėl nei kaip kolegė, nei kaip tiesioginė vadovė negaliu pasakyti, kokia yra S.Galmino pozicija. Nuo pirmos tyrimo dienos jis nušalintas, nevykdo prokuroro pareigų, laikinai sustabdyti visi jo įgaliojimai, į darbą jis neina, nes pradėtas ikiteisminis tyrimas“, – paaiškino Klaipėdos apygardos vyriausioji prokurorė.

S.Galminas nepanoro bendrauti ir su dienraščiu „Klaipėda“, nors anksčiau viešumas jo visai nebaugino.

Atsiliepęs telefonu ir vos išgirdęs prašymą pakomentuoti jam mestus įtarimus, vyras nutraukė pokalbį teigdamas, kad nieko nekomentuos.

Vėliau jis visai nebekėlė telefono ragelio, nors jam buvo skambinama ne vieną kartą.

Karjera baigta?

Kartais viešoje erdvėje nuskamba žinia apie prieš namiškius smurtaujančius pareigūnus ar prokurorus, bet gana dažnai jos nevainikuoja baudžiamasis procesas.

D.Pocienė tikino nepamenanti istorijos, kurioje prokuroras taip būtų mojavęs kumščiais prieš žmoną. Tiesa, buvo atvejis Plungėje, bet dabar tas žmogus nebedirba prokuratūroje.

Paklausta, ar S.Galminas galėtų toliau dirbti prokuroru, jeigu būtų nubaustas už smurtą prieš sutuoktinę, Klaipėdos apygardos vyriausioji prokurorė buvo kategoriška.

„Manau, negalėtų. Oficialus susitaikymas nėra reabilituojantis pagrindas, nemanau, kad smurtavęs prokuroras galėtų toliau dirbti, – neslėpė D.Pocienė. – Įstatymai apibrėžia, kad už tyčinius nusikaltimus nubausti pareigūnai negali dirbti valstybės tarnyboje. Aš esu labai kategoriška ir labai kritiška tokių nusikaltimų atžvilgiu, nepaisant, kokios nuostatos laikosi visuomenė. Smurtas artimoje aplinkoje, mano galva, yra didžiulė socialinė problema. Toks didelis šio reiškinio visuomenės toleravimas tebėra sovietmečio palikimas. Nesvarbu, ar smurtautojas yra pareigūnas. Aš griežtai vertinu tokius dalykus. Šeiminis statusas nepateisina smurto. Visiems pareigūnams taikomi aukštesni tiek moralės, tiek įstatymų paisymo kriterijai. O kiekvienas atėjęs į tokią tarnybą, turi tą realybę prisiimti – viešumą, aukštesnių standartų paisymą ir laikymąsi, nes mes turime būti pavyzdys bet kokioje srityje.“

Pirmoji žmona: linkiu jam laimės

S.Galmino kolegos prieš kelerius metus žinojo apie nemalonias skyrybas su pirmąja žmona.

„Kai S.Galminas piktuoju skyrėsi su pirmąja žmona, ikiteisminio tyrimo nebuvo, bet aš žinau, kad tam tikrus aspektus nagrinėjo Šiaulių prokurorai. Žinau, kad konfliktų yra buvę. Esu apie tai girdėjusi, bet bijau suklysti, nesekiau tų procesų. Kadangi mes juose nedalyvavome, aš nežinau, kokioje stadijoje visa tai nutrūko“, – atviravo D.Pocienė.

Tarnybų žiniomis, antroji prokuroro žmona, nukentėjusi nuo smurto šių metų sausį, ieško galimybės apsigyventi atskirai nuo sutuoktinio.

Pirmoji S.Galmino žmona nenorėjo kalbėti apie buvusį sutuoktinį, – jai vis dar tenka su juo bendrauti.

„Nuo gerų vyrų moteris neišeina į niekur, susirinkusi vaikus ir palikusi viską, ką užgyveno. Buvo dalykų, dėl kurių ryžausi išeiti, po to atsigavau. Nors labai ieškojo, pas ką išeinu, bet be reikalo – neturėjau jokio kito vyro. Manau, kad ta moteris nesuprato, kur eina. Jaučiu moterišką solidarumą, man gaila nukentėjusiosios kaip moters. Dėl to, kas ten įvyko, neabejoju, bet tai nebe mano reikalas. Aš jam linkiu laimės ir sėkmės, nes tiek man, tiek vaikams yra gerai, kai tėčio šeimoje puikiai sekasi“, – vakar kalbėjo buvusi S.Galmino žmona.

Pasakodama apie savo santuokos pabaigą, moteris puse lūpų prasitarė patyrusi nemažą spaudimą ir skyrybų metu labiau galvojo apie vaikus.

Iš kur solidi grynųjų suma?

S.Galminas – ryški figūra prokuratūroje. Jis – labai aktyvus prokurorų laisvalaikio organizatorius, noriai dalyvavo rengiant moksleivių teisinių žinių konkursus ir net pats buvo įsteigęs prizus laimėtojams.

2019-aisiais vyras pretendavo tapti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vadovu. Vienu argumentų neskirti jo į šias pareigas buvo šiurkštus eismo taisyklių pažeidimas.

Už tai, kad vykdė lenkimo manevrą važiuodamas per sankryžą, jis buvo nubaustas bauda ir trims mėnesiams neteko vairuotojo pažymėjimo.

S.Galmino pavardė keistai nuskambėjo ir daugiau nei prieš 10 metų uostamiestyje nagrinėtoje baudžiamojoje byloje. Joje vyras buvo minimas, kaip nukentėjęs nuo sukčiaus asmuo.

Prokurorus mulkinęs, iš jų skolinęsis bei melavęs, kad pinigus grąžins su nemenkomis palūkanomis, tada buvo teisiamas buvęs Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro vairuotojas Virginijus Miežetis.

Nukentėjusiuoju pripažintas prokuroras S.Galminas tada atviravo paskolinęs V.Miežečiui 75 tūkst. litų, taip pat teigė iki teismo nuosprendžio paskelbimo dienos iš skolininko neatgavęs nė lito.

„Džiaugiuosi, kad pagaliau jis gaus pelnytą bausmę. Tebeturiu tą skolos lapelį, kurį vadinu auksiniu vekseliu. Pasitikėjome juo, nes buvo vyriausiojo apygardos prokuroro vairuotojas. Teismas priteisė man ieškinį, V.Miežetis dar nesenas žmogus, vis tiek dar dirbs, o paskui gaus pensiją, taigi, įstatymo numatyta tvarka skola bus išskaičiuojama“, – prieš dešimtmetį džiaugėsi S.Galminas.

Šis prokuroras 2008 m. vasarą paskolino V.Miežečiui 15 tūkst. litų. Po trijų savaičių skolininkas grąžino trečdalį skolos.

Vėliau teismuose buvo teigiama, kad tokiu būdu jis siekė sudaryti mokaus bei patikimo asmens įvaizdį ir tariamai įrodė, kad yra sąžiningas.

Tačiau tą pačią dieną grąžintą sumą V.Miežetis dar kartą pasiskolino ir pažadėjo visą skolą su palūkanomis atiduoti po kelių mėnesių.

Vėliau šis vyras iš S.Galmino pasiskolino dar didesnę sumą – 60,7 tūkst. litų.

Kaltininkas buvo nuteistas, tačiau jauno prokuroro niekas nepaklausė, iš kur jis gavo tiek daug grynųjų.