Konfliktas Klaipėdoje baigėsi žmogžudyste: nuo smūgio vyras krito aukštielninkas ir mirė ligoninėje

Be to, iš I. Oskirko priteista 17 tūkst. eurų turtinės žalos atlyginimo Valstybinei ligonių kasai. Nužudytojo motinos civilinis ieškinys tenkintas iš dalies, jai priteista 10 tūkst. eurų neturtinės žalos.
I. Oskirko neturi jokios pilietybės, teistas keliolika kartų. Šis nužudymas jam jau antras.
Teismas nustatė, kad I. Oskirko 2025 metų vasario 12-osios naktį Klaipėdoje, Debreceno gatvėje, namo, kuriame kartu gėrė, kieme, tarpusavio konflikto metu vieną kartą smogė ranka Jevgenijui A. Pastarasis nuo suduoto smūgio aukštielninkas griuvo ant žemės ir galva trenkėsi į grindinį. Sunkiai sužalotas vyras po pusės metų mirė ligoninėje.
Nuteistojo advokatė Giedrė Striaukienė apeliaciniu skundu prašė panaikinti nuosprendį ir bylą nutraukti, nes I. Oskirko esą veikęs būtinosios ginties situacijoje.
„Tai, kad Jevgenijus A. buvo už I. Oskirko žemesnio ūgio, smulkesnio kūno sudėjimo, fiziškai silpnesnis, nemokėjo muštis, nereiškia, kad jis nuteistajam I. Oskirko nekėlė realios fizinės grėsmės“, – teigiama apeliaciniame skunde.
Ikiteisminio tyrimo metu I. Oskirko teigė, kad girtas Jevgenijus A. jį įžeidinėjo, pravardžiavo, grasino „pripjauti“. Kai jis ranką įsikišo į kišenę, I. Oskirko pagalvojęs, kad Jevgenijus A. nori išsitraukti peilį. Tada I. Oskirko alkūne sudavė vieną smūgį Jevgenijui A. į veidą.
Pas Jevgenijų A. vėliau buvo rastas atlenkiamas peilis, specialistų vertinimu, nepriskiriamas šaltiesiems ginklams. Jo drabužiuose taip pat rastas švirkštas su karfentanilio pėdsakais, ligoninėje nukentėjusiajam buvo nustatytas 2,64 promilės girtumas.
I. Oskirko ir Jevgenijus A. susipažino kalėjime atlikdami bausmę.
Apeliacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad I. Oskirko teiginius, jog jis gynėsi nuo nukentėjusiojo, paneigia liudytojų parodymai.
Skiriant bausmę I. Oskirko, apygardos teismas įvertino jo asmenybę. Nuteistasis per vienerius metus penkis kartus baustas administracine tvarka už girto pasirodymą viešoje vietoje, viešosios tvarkos pažeidimą, policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymą ir jų įžeidinėjimą bei panašius nusižengimus, jam paskirtų baudų nemoka. Anksčiau teistas 13 kartų, nuolat daro nusikalstamas veikas nuo jauno amžiaus. Teistas už plėšimus, nužudymą, fizinio skausmo sukėlimą ir kitus nusikaltimus.
2013 metais I. Oskirko už nužudymą buvo nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme. Atlikęs bausmę, iš įkalinimo įstaigos jis paleistas 2023 metų gruodžio pabaigoje. I. Oskirko nužudė žmogų praėjus vos vieneriems metams po laisvės atėmimo bausmės atlikimo už ankstesnį tyčinį nužudymą.
Vyras nuolat girtauja, jam diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo.
„Nuteistajam paskirta bausmė yra adekvati padarytai nusikalstamai veikai bei nuteistojo asmenybės pavojingumui, atitinka bausmės tikslus, bausmės skyrimo taisykles, yra teisingai ir tinkamai individualizuota, tad jos švelninti nėra pagrindo“, – konstatavo Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija.
(be temos)
(be temos)
(be temos)