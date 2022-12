Kretingos rajone veikusio šunų veislyno savininkė nuteista už žiaurų elgesį su gyvūnais

Teismo sprendimu ji privalės sumokėti 6 tūkst. eurų baudą, iš jos papildomai konfiskuoti 945 eurai – dalis konfiskuotino automobilio vertės, iš viso daugiau nei 13 tūkst. eurų, pirmadienį pranešė prokuratūra.

Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą dėl 2020 metais aptiktos ir visą šalį sukrėtusios nelegalios šunų veisyklos Kretingos rajone veiklos.

Pasak prokuratūros, teismas atmetė išteisinimo siekusios nuteistosios skundą. Apeliacine tvarka žemesnės instancijos teismo sprendimą skundusio prokuroro skundas buvo tenkintas iš dalies.

2021 metų pavasarį Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro teismui perduotoje byloje kaltinimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, neteisėto vertimosi ūkine veikla bei dokumentų ir antspaudo suklastojimo buvo pareikšti 43 metų Kretingos rajono gyventojai.

Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų šiemet birželio 1 dieną priimtu sprendimu nustatyta, kad Kretingos rajone gyvenanti moteris neteisėtu gyvūnų veisimu bei jų pardavimu vertėsi apie penkerius metus.

Konstatuota, kad ji, neturėdama leidimo tokiai veiklai vykdyti, nuo 2015 metų pardavė įvairių veislių (pudelių, biglių, čiau čiau, Jorkšyro terjerų, auksaspalvių bei Labradoro retriverių ir kt.) šunis bei jų mišrūnus ne mažiau kaip 40-čiai fizinių asmenų iš visos Lietuvos.

Skelbimus apie parduodamus gyvūnus nuteistoji talpindavo skelbimų portale. Moteris iš pirkėjų už parduodamus gyvūnus prašydavo nuo 150 iki 700 eurų. Šešėlyje veikusi ir už tai pajamas gavusi nuteistoji jokių mokesčių valstybei nemokėjo.

Bylos duomenimis, moteris, norėdama nuslėpti nelegalios veisyklos veiklą, 2020 metų rugsėjį mikroautobusu iš Kretingos rajone esančio ūkinio pastato išvežė keliolika įvairių veislių šunų.

Naktį augintinius suskubusi pervežti moteris pakelėje paleido penkis šunis. Tamsiu paros metu be priežiūros palikti gyvūnai blaškėsi netoli kelio Skuodas–Plungė, kur du iš jų buvo partrenkti pro šalį važiavusių automobilių. Dėl šių dviejų be priežiūros paliktų ir dėl to žuvusių keturkojų savininkei buvo pareikšti kaltinimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.

Per tyrimą taip pat paaiškėjo, jog nuteistoji galėjo suklastoti įvairius gyvūnų dokumentus, kuriuose ji įrašydavo informaciją apie tariamas šunų vakcinacijas nuo pasiutligės. Ji taip pat buvo kaltinama tuo, kad duomenis apie gyvūnų skiepus ji patvirtindavo pasirašydama neegzistuojančios veterinarijos gydytojos vardu bei uždėdama galimai suklastotą antspaudą.

Pirmosios instancijos teismas moterį buvo išteisinęs dėl žiauraus elgesio su gyvūnais bei antspaudo suklastojimo. Tąkart Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teismas už jai inkriminuotas nusikalstamas veikas paskyrė 5,5 tūkst. eurų baudą, dvejus metus uždraudė užsiimti gyvūnų veisimu bei iš nuteistosios konfiskavo 12 tūkst. 139 eurų sumą, kuri atitinka konfiskuotino turto vertę.

Tokį teismo sprendimą apeliacine tvarka nuteistoji apskundė, prašydama išteisinti ją dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Apeliacinį skundą teikė ir valstybinį kaltinimą palaikantis Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroras.

Prokuroras skundu prašė panaikinti nuosprendžio dalį, kuria nuteistoji išteisinta dėl antspaudo suklastojimo bei žiauraus elgesio su gyvūnais ir turto – automobilio, kuriuo buvo vežti ir vėliau atsikratyti šunys – vertės konfiskavimo.