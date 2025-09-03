Lietingą trečiadienio rytą uosto įmonėje kilo gaisras

Trečiadienio rytą ugniagesiai gavo pranešimą, kad gaisras kilo KLASCO teritorijoje, Naujojo Uosto g. 23.
Mūsų žiniomis, žmonės nenukentėjo.
„Pirminiais duomenimis, gaisras kilo vykdant krovos darbus. Buvo kraunami grūdai. Aplinkinių teritorijų gyventojams, mokykloms, darželiams, kitoms įstaigoms į mobiliuosius telefonus išsiųsti pranešimai, kad užsidarytų langus dėl galimos oro taršos. Gaisras labai greitas lokalizuotas, nors dar iki galo neužgesintas, bet suvaldytas. Ugniagesiai daro viską, kad apsaugotų kitus objektus, kad ugnis neišplistų į gretimus įrenginius“, – kalbėjo Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausioji specialistė Aurelija Maslauskienė.
Iškart po iškvietimo iš Trilapio gatvės padalinio išvyko visos trys ugniagesių komandos.
Portalo žiniomis, bekraunant grūdus, užsidegė krovos įrenginio linija.
Gaisrą pastebėjo darbuotojai, nes krovos darbai nuolat stebimi vaizdo kameromis.
„Buvo daug dulkių, kurios sudaro degią aplinką. Panašiai būna ir medienos perdirbimo įmonėse. Gamybos metu dažnas atvejis, kai įrenginiai perkaista ir ore tvyrančios dulkės užsidega. Mūsų tyrėjai yra įvykio vietoje, kai jau bus galima, jie apsižiūrės, apsiklaus, paims parodymus, bus daugiau žinoma, kas atsitiko. Mūsų žiniomis, žmonės nenukentėjo“, – patikslino A. Maslauskienė.
(be temos)
(be temos)