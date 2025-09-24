Malkų įlankos terminale Klaipėdoje užsiliepsnojo grūdų džiovykla

Anot Bendrojo pagalbos centro, 15.42 val. skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Minijos gatvėje, Malkų įlankos terminale, dega grūdų džiovykla.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos miesto vyriausiajam policijos komisariatui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyrius Eltai patvirtino, kad ugniagesiai gaisrą užgesino maždaug per 40 minučių.
Pirminiais duomenimis, gaisras kilo bunkeryje, kur buvo laikomi rapsai.
Per gaisrą apdegė dalis sandėliuojamų rapsų. Kitas turtas nebuvo sugadintas. Žmonės per gaisrą nenukentėjo.
