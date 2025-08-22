Masažas į namus: 85-erių senolė liko ne tik apčiupinėta, bet ir apšvarinta

Klaipėdoje veikia kelios apgavikės, kurios mulkina itin garbaus amžiaus žmones, apgaule patenka į jų būstus ir pavagia pinigus bei kitas vertybes.
Taip trečiadienį atsitiko 85-erių rusakalbei moteriai, gyvenančiai Švyturio gatvėje.
Tądien, tuo metu, kai moteris namie buvo viena, į jos buto duris paskambino nepažįstama moteris.
Klausinėjama, kas ji yra ir kokiu reikalu atėjo, nepažįstamoji įtikino, kad yra masažuotoja ir turi užduotį padaryti senolei masažą.
Nežinia, kuris argumentas labiausiai paveikė pensininkę, kai ji atidarė savo buto duris.
Ar atvykėlė tikrai masažavo moterį, galima pasiginčyti. Pasisodinusi šeimininkę ant kėdės ji lyg ir čiupinėjo senolės pečius, bet ar tai galima pavadinti profesionaliu masažu, abejotina.
Šeimininkė nesuprato, kuriuo metu atėjūnė galėjo žvalgytis po jos butą. Akivaizdu, kad tai buvo profesionali vagilė, mat šeimininkė nesusivokė, kada ji iš spintelės pagriebė jos pinigus.
Tik tada, kai „masažuotoja“ išėjo, pensininkė pasigedo tūkstančio eurų.
Policijai apie tai pranešta trečiadienio popietę.
Nukentėjusiosios teigimu, įtariamoji kalbėjo rusiškai ir yra stambaus kūno sudėjimo.
Panašiai apibūdinama moteris jau apvogė ne vieną uostamiesčio senolį, tačiau nutverti ją nėra paprasta, nes susijaudinę garbaus amžiaus nukentėjusieji dėl patirto streso nesugeba detaliau apibūdinti vagilės.
