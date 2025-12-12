Muitinės pareigūnų radinys Klaipėdoje – naujų drabužių klastotės

Klaipėdos teritorinės muitinės Malkų įlankos jūrų uosto postui muitinės tarpininkas pateikė tranzito deklaraciją, kurioje nurodoma, kad jūriniame konteineryje gabenami dėvėti tekstilės dirbiniai: drabužiai ir jų priedai. Prekių gavėju nurodyta Latvijos įmonė, pardavėjas – Kanados įmonė.
Atlikus muitinį tikrinimą, paaiškėjo, kad konteineryje ne vien deklaruoti dėvėti rūbai – esama ir naujų, pažymėtų įvairiais garsiais prekių ženklais, tarp jų ir marškinėliai, paženklinti NBA klubo vardu. Muitinės pareigūnams kilo įtarimų, kad prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, todėl krovinys buvo sulaikytas ir pradėtas tyrimas. Pareigūnai gavo patvirtinimą iš dviejų prekių ženklų atstovų, kad gabenamos klastotės. Nustatyta, kad 178 vnt. marškinėlių su užrašu „Cavaliers“ bei 718 vnt. įvairių prekių su užrašu „Haribo“ pagaminti pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises. Prekės ženklu „Haribo“ buvo pažymėtos vaikiškos liemenės, džemperiai, megztiniai, marškinėliai, švarkai, laisvalaikio kelnės, kepurės ir kt.
Remiantis viešai prieinama informacija skaičiuojama, kad klastotas prekes realizavus Europos Sąjungoje kaip originalią produkciją, jų vertė siektų daugiau nei 21 tūkst. 650 eurų. Teisėtų prekių ženklų savininkų atstovai pareikalavo, kad padirbiniai būtų konfiskuoti ir sunaikinti.
Lietuvos muitinė atkreipia visuomenės dėmesį, kad klastotės ne tik pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, kenkia sąžiningam verslui bei daro neigiamą įtaką ekonomikai, bet ir gali būti pavojingos žmonių sveikatai ir saugumui, nes tokios prekės dažniausiai gaminamos naudojant nesaugias, nustatytų standartų neatitinkančias medžiagas.
