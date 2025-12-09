 Nelaimė Klaipėdos rajone – kelyje suvažinėta moteris

Socialiniame tinkle „Facebook“ pranešta, kad kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda suvažinėtas žmogus.

Nelaimė Klaipėdos rajone – kelyje suvažinėta moteris / Asociatyvi Pexels nuotr.

Feisbuko grupėje „Klaipėdos Reidai II“ vyras pasidalijo įrašu, kuriame teigiama, kad ties „Vlantanos“ nusukimu įvyko nelaimė – žmogus buvo suvažinėtas.

Kelyje didėja kamšatis.

Žmonės po įrašu reiškia užuojautą.

BNS praneša, kad Klaipėdos rajone antradienį vakare žuvo į kelią draudžiamoje vietoje išėjusi 63-ejų pėsčioji.

Policijos duomenimis, apie 17.20 val. kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, Gobergiškės kaimo prieigose, trys automobiliai: „Audi A6“, vairuojamas 37-erių vyro, „Renault Master“, vairuojamas 67-erių vyro, ir MAN, vairuojamas 60 metų vyro, kliudė staiga į kelią išėjusią pėsčiąją ir mirtinai sužalojo.

Aplinkybės nustatinėjamos.

Irena
Čia didelė įmonė ir daug darbuotojų, neperėjus kelio nėra kaip grįšti į Gargždus, manau reikalinga požeminė perėja
1
0
nuva
tai kir ta durnele ejo, sugalvojo per autostrada eiti 🤣 pati kalta
0
0
Neabejingas
Autostrada turi būti atitverta nuo laukiniu , ir naminių gyvūnu , o žmoniems turi būti perėjos . O važiuojant lik Kauno ties Jonušu km laukuose stirnos ganosi , ne vienas esat jas nutrenkes .
0
0
