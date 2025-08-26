 Neteisėtu praturtėjimu kaltinama moteris pirko žemės, namų ir automobilių

Neteisėtu praturtėjimu kaltinama moteris pirko žemės, namų ir automobilių

2025-08-26 11:10
Ainis Gurevičius (BNS)

Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Tauragės rajono gyventoja, anksčiau jau teista ir ne kartą bausta administracine tvarka, kaltinama neteisėtu praturtėjimu bei aplaidžiu finansinės apskaitos tvarkymu.

Neteisėtu praturtėjimu kaltinama moteris pirko žemės, namų ir automobilių / Asociatyvi freepik.com, L. Balandžio/ BNS nuotr.

Generalinė prokuratūra pranešė, kad tyrimo duomenimis, nuo 2017 metų lapkričio iki 2023 metų spalio kaltinamoji savo ir kitų asmenų vardu įgijo didelės vertės turtą – transporto priemones, žemės sklypus, gyvenamąjį namą, svečių namus Palangoje bei butą su automobilių stovėjimo vietomis, žinodama, kad dalis turto negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis.

Įtariama, kad teisėtai nepagrįstų lėšų suma sudaro daugiau nei 415 tūkst. eurų.

Be to, moteriai pareikšti kaltinimai dėl aplaidžiai tvarkytos finansinės apskaitos, tiek vykdant veiklą pagal verslo liudijimą, tiek pagal individualios veiklos pažymą. Įtariama, kad ji neišsaugojo reikiamų apskaitos dokumentų, todėl neįmanoma tiksliai nustatyti jos veiklos rezultatų, turto ir įsipareigojimų dydžio.

Prokuroro nutarimu paskirtas nuosavybės teisių apribojimas kaltinamosios įgytam turtui – žemės sklypams, gyvenamajam namui ir svečių namams, kurie buvo įregistruoti jos dukros vardu.

Šį turtą bus siekiama konfiskuoti.

Tauragiškei gresia laisvės atėmimo bausmė iki ketverių metų.

Byla perduota nagrinėti Tauragės apylinkės teismui.

