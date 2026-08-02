Nidoje nuskendo žinomas treneris

Delfi.lt šaltinių duomenimis, tai – žinomas Lietuvos sporto bendruomenės atstovas, 1996 m. gimęs Motiejus Lisauskas. Jis buvo ilgametis sportininkas, dalyvavo Lietuvos bei tarptautinėse varžybose, o pastaraisiais metais dirbo vandenlenčių ir snieglenčių treneriu, ugdė jaunuosius sportininkus.
Primename, kad Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai pranešimą apie nelaimę gavo rugpjūčio 2 d. apie 13.48 val.
Kaip teigta, jūroje skendo žmogus.
„Buvo ištrauktas ir gaivintas vyras. Deja, atgaivinti nepavyko. Pirminė informacija – tokia“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams sekmadienį sakė Klaipėdos apskrities policijos atstovė Asta Kažukauskienė.
Tragedija nutiko Nidoje vykstant festivaliui „Anna“. Jo organizatoriai feisbuke išreiškė užuojautą žuvusiojo šeimai.
„Niekada nesitikėjome, kad teks patirti tai, ką šiuo metu išgyvename. Prieš kelias valandas Nidoje nuskendo žmogus. Reiškiame labai didelę užuojautą šeimai ir visiems pažinojusiems. Nors nelaimė nutiko jau pasibaigus festivaliui, jaučiame atsakomybę bendrauti su visomis tarnybomis, kad aplinkybės būtų kuo greičiau išaiškintos. Dėl skaudžiausių aplinkybių, atšaukiame šios dienos suplanuotą renginį“, – socialiniame tinkle rašė jie.
M. Lisausko feisbuko paskyroje užuojautą pareiškė ir dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu.
„Nesuvokiamas skausmas... Didžiausia užuojauta šeimai, draugams ir visai wake community... Lengvo skrydžio, Motiejau...“, – socialiniuose tinkluose rašė atlikėja.
(be temos)
(be temos)