 Norėjo investuoti, bet prarado santaupas: sukčių nuorodą paspaudęs šilutiškis neteko tūkstančių

Norėjo investuoti, bet prarado santaupas: sukčių nuorodą paspaudęs šilutiškis neteko tūkstančių

2026-07-26 11:18
Karolina Konopackienė (ELTA)

Sukčių atsiųstą nuorodą paspaudęs Šilutės gyventojas prarado 6,6 tūkst. eurų, pranešė Tauragės apskrities policija.

<span>Norėjo investuoti, bet prarado santaupas: sukčių nuorodą paspaudęs šilutiškis neteko tūkstančių</span>
Norėjo investuoti, bet prarado santaupas: sukčių nuorodą paspaudęs šilutiškis neteko tūkstančių / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Pasak jos, 1975 metais gimęs vyras, norėdamas investuoti į akcijas, antradienį paspaudė sukčių atsiųstą nuorodą ir, suvedęs prašomus duomenis, sąskaitoje neteko 6 tūkst. 669 eurų.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

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