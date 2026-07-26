Norėjo investuoti, bet prarado santaupas: sukčių nuorodą paspaudęs šilutiškis neteko tūkstančių

Pasak jos, 1975 metais gimęs vyras, norėdamas investuoti į akcijas, antradienį paspaudė sukčių atsiųstą nuorodą ir, suvedęs prašomus duomenis, sąskaitoje neteko 6 tūkst. 669 eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Sukčių atsiųstą nuorodą paspaudęs Šilutės gyventojas prarado 6,6 tūkst. eurų, pranešė Tauragės apskrities policija.
Pasak jos, 1975 metais gimęs vyras, norėdamas investuoti į akcijas, antradienį paspaudė sukčių atsiųstą nuorodą ir, suvedęs prašomus duomenis, sąskaitoje neteko 6 tūkst. 669 eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
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