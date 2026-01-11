Nusikaltimai Klaipėdoje: pavogė kailinius, sėdo prie vairo girtas

Sausio 10-ąją Klaipėdoje, Turgaus gatvėje, iš vienos įstaigos pavogti kailiniai, kurių vertė siekia 4 tūkst. eurų.
Policijos pareigūnai netrukus sulaikė 1957 metais gimusį vyrą.
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas tyrimas dėl vagystės.
Tą pačią dieną, apie 20.50 val., Klaipėdoje, Darželio gatvėje, pastebėtas automobilis „Peugeot“, kuris buvo įklimpęs ir visiškai užstatęs pravažiavimą.
Įvykio vietoje vairuotojo nebuvo, tačiau netrukus nustatyta, kad, kaip įtariama, automobilį vairavo 1990 metais gimęs vyras. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,66 promilės.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Dėl įvykio pradėtas tyrimas.
