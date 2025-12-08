Palangos plente per eismo įvykį prispaustas lengvojo automobilio vairuotojas

Pranešimas gautas apie 8.20 valandą.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos ir Klaipėdos rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas BNS informavo, kad lengvasis automobilis susidūrė su šernu. Vairuotojas prispaustas automobilyje. Pasak ugniagesių gelbėtojų, jis sąmoningas.
„Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, gruodžio 8 d. apie 07.35 val. buvo gauti keli pranešimai, kad Klaipėdos rajone, Palangos plente, keli automobiliai susidūrė su šernu arba šernais. Pirminiais duomenimis, buvo apgadinti šeši automobiliai, žmonės per eismo įvykį nenukentėjo.
Klaipėdos apskr. VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, gruodžio 8 d. apie 8.15 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdos rajone, Palangos plente, automobilis „Mercedes Benz“, kurį vairavo 1998 m. gimęs vyras, atsitrenkė į stovėjusią kelių priežiūros transporto priemonę. Dėl patirtų sužalojimų medikams perduotas „Mercedes Benz“ vairuotojas.
Informacija pateikta pagal pirminius duomenis ir gali būti netiksli“, – teigė Klaipėdos apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Asta Kažukauskienė.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė Eltai sakė, kad atvykę ugniagesiai rado dvi susidūrusias transporto priemones – „Mercedes-Benz“ ir kelininkų automobilį „Iveco“.
„Mercedes-Benz“ vairuotojas buvo prispaustas, ugniagesiai jį išlaisvino panaudoję hidraulinę įrangą. Vairuotojas išvežtas į ligoninę“, – sakė E. Zdanevičienė.
Dar vienas žmogus nukentėjo automobilyje „Iveco“, tačiau jis prispaustas nebuvo.
Šis nukentėjusysis taip pat perduotas medikams.
„Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus papildytais duomenimis, per eismo įvykį, kai „Mercedes Benz“ susidūrė su kelių priežiūros transporto priemone, nukentėjo ir medikams perduoti trys asmenys: „Mercedes Benz“ vairuotojas, gimęs 1998 m., kelių priežiūros transporto priemonės vairuotojas, gimęs 1992 m., ir darbuotojas, gimęs 1964 m. Įvykio aplinkybės tikslinamos, renkama medžiaga“, – pranešė A. Kažukauskienė.
Eismo įvykio metu mirtinai sužaloti du šernai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)