Palangos policininkams įkliuvo trys vyrai su narkotikais

Pasak Klaipėdos apskrities policijos pareigūnų, rugpjūčio 1d. 8.52 val. Palangoje, Liepojos plento ir Darbėnų kelio sankryžoje, patikrinus sustabdytą automobilį „Mazda“, kurį vairavo 1992 metais gimęs vyras, rasta augalinės kilmės, galimai, narkotinės medžiagos.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 1.50 val., Palangoje, Vytauto gatvėje, viešoje vietoje, pas 2007 m. gimusį vaikiną rasti du plastikiniai maišeliai su augalinės kilmės ir kita įtarimų sukėlusia medžiaga.
Taip pat apie 3.55 val. Palangoje, ties J. Basanavičiaus gatvės ir Birutės alėjos sankryža, viešoje vietoje, pas 2001 m. gimusį vyrą rastas plastikinis maišelis su įtarimų sukėlusia medžiaga.
Po visų šių įvykių pradėti tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Baudžiamajame kodekse nurodoma, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Naujausi komentarai