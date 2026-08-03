 Parke Skuode rastas mirusio vyro kūnas

Parke Skuode rastas mirusio vyro kūnas

2026-08-03 09:52
BNS inf.

Skuode parke esančiame vandens telkinyje sekmadienį rastas mirusio vyro kūnas.

Policija
Policija / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Kaip pirmadienį pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 14.27 val. Parko gatvėje esančiame parke, vandens telkinyje, rastas 1949 metais gimusio vyro kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

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"Gerovės" valstybė. Nė dienos be mirusiųjų lauke.
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