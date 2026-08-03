Parke Skuode rastas mirusio vyro kūnas

Kaip pirmadienį pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 14.27 val. Parko gatvėje esančiame parke, vandens telkinyje, rastas 1949 metais gimusio vyro kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Skuode parke esančiame vandens telkinyje sekmadienį rastas mirusio vyro kūnas.
Kaip pirmadienį pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 14.27 val. Parko gatvėje esančiame parke, vandens telkinyje, rastas 1949 metais gimusio vyro kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
(be temos)
(be temos)