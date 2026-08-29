 Perspėjo vairuotojus – paaugliai į mašinas mėtė akmenis

Perspėjo vairuotojus – paaugliai į mašinas mėtė akmenis

2026-08-29 11:03
Asta Aleksėjūnaitė

Penktadienio vakaras vienam vairuotojui vos nesibaigė rimtais nuostoliais. Žmogus važiavo namo Joniškės gatve, kai išvydo ant pylimo, prie kapinių stovintį paauglį, užsimojusį ranka.

<span>Perspėjo vairuotojus – paaugliai į mašinas mėtė akmenis</span>
Perspėjo vairuotojus – paaugliai į mašinas mėtė akmenis / Feisbuko paskyros „Klaipėdos reidai II“ vaizdo įrašo stop kadras

Vaizdo registratorius užfiksavo, kaip vaikas švysteli kažką į mašinas. Vairuotojas įtarė, kad paauglys metė akmenį.

Feisbuko paskyros „Klaipėdos reidai II“ vaizdo įrašas

Žmogus, paviešinęs vaizdo įrašą, perspėjo kitus klaipėdiečius. Tokia pramoga paaugliui gali baigtis rimtais nemalonumais – už svetimo turto gadinimą tektų atsakyti nepilnamečio tėvams.

Tačiau verta priminti, kad akmuo gali sužaloti ir patį vairuotoją ar mašina važiuojantį keleivį.

Tai ne pirmas toks atvejis Klaipėdoje. Gyventojai yra viešinę panašių istorijų. Žiemą paaugliai yra bandę į mašinas mėtyti sniego gniūžtes nuo tilto.

Šiame straipsnyje:
perspėjimas vairuotojams
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