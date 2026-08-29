Perspėjo vairuotojus – paaugliai į mašinas mėtė akmenis

Vaizdo registratorius užfiksavo, kaip vaikas švysteli kažką į mašinas. Vairuotojas įtarė, kad paauglys metė akmenį.
Feisbuko paskyros „Klaipėdos reidai II“ vaizdo įrašas
Žmogus, paviešinęs vaizdo įrašą, perspėjo kitus klaipėdiečius. Tokia pramoga paaugliui gali baigtis rimtais nemalonumais – už svetimo turto gadinimą tektų atsakyti nepilnamečio tėvams.
Tačiau verta priminti, kad akmuo gali sužaloti ir patį vairuotoją ar mašina važiuojantį keleivį.
Tai ne pirmas toks atvejis Klaipėdoje. Gyventojai yra viešinę panašių istorijų. Žiemą paaugliai yra bandę į mašinas mėtyti sniego gniūžtes nuo tilto.
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