Plungės rajone atvira liepsna degė namas: sužalotas žmogus

Ugniagesiai pranešimą apie gaisrą gavo ketvirtadienį, apie 15.28 val.
Pagalbai atvykus, mūrinis vieno aukšto namas su mansarda degė atvira liepsna. Gaisro metu nukentėjo namo gyventojas – vyras patyrė nudegimų ir po medikų apžiūros buvo išvežtas į gydymo įstaigą.
Per gaisrą visiškai išdegė pirmasis namo aukštas su ten buvusiais daiktais, taip pat apdegė apie 40 kvadratinių metrų mansardos. Ugniagesiams iš pastato pavyko išnešti dujų balioną.
Kieme apdegė automobilis „Toyota Avensis“, tačiau gelbėtojai nuo ugnies apsaugojo netoliese stovėjusią medinę daržinę bei du traktorius. Gaisras galutinai likviduotas 19.11 val.
Naujausi komentarai