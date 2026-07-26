Po išgertuvių nusprendė vairuoti

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį, apie 2 val., Rietave, Plungės gatvėje, patikrai buvo sustabdytas 1973 m. gimęs vyras, kuris vairavo automobilį „Mercedes-Benz“. Patikrinus vairuotojo blaivumą, nustatytas 1,65 prom. girtumas. Asmuo nesulaikytas, jam įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.
Šeštadienį, apie 20.20 val., Skuodo rajono Lenkimų miestelyje buvo patikrintas 1987 m. gimęs vyras, vairavęs automobilį „Opel“.
Vyriškiui nustatytas 1,92 prom. neblaivumas. Asmuo nesulaikytas, jam įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.
Dar vienas neblaivus vairuotojas įkliuvo Kauno gatvėje, daugiabučio namo stovėjimo aikštelėje.
Šeštadienio rytą, 9.21 val., buvo sustabdytas automobilis „Toyota“. 1995 metais gimusiam vairuotojui nustatytas 1,70 prom. neblaivumas. Asmuo nesulaikytas, jam įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.
O štai dar vienas pilietis, gimęs 1983 metais, policijai įkliuvo ne dėl vairavimo, o dėl to, kad viešoje vietoje, matant kitiems asmenims, įžūliai elgėsi ir stumdė 1950 m. gimusią moterį.
Incidentas fiksuotas 16.30 val. Plungės rajono Prūsalių kaime.
1983 m. gimusiam vyrui nustatytas 1,74 prom. girtumas. Nukentėjusi moteris buvo perduota medikams. Vyras sulaikytas, pradėtas viešosios tvarkos pažeidimo tyrimas.
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