Poilsis Palangoje apkarto ir dėl medikų

Nenaudojo narkozės

Antradienio vakarą feisbukas tiesiog sprogo nuo komentarų po liepos 19-ąją Palangoje sumušto vaikino parašytu tekstu.

Greitosios medicinos pagalbos medikai nugabeno nukentėjusį žmogų, anot jo paties, į Klaipėdos universitetinę ligoninę.

Sumuštasis detaliai papasakojo, jog čia buvo padaryta rentgeno nuotrauka ir nustatyta, kad lūžo nosikaulis. Toliau vaikinas aprašinėja, kaip esą nenaudodamas narkozės ar vaistų nuo skausmo ligoninės gydytojas atliko kažkokias manipuliacijas ir pridūrė: "Ai, nieko čia baisaus, nosis tiesi, nereikės net plastinės operacijos."

Sužalotasis pasakojo, kad dar tą pačią naktį, paryčiais, buvo išleistas gydytis ambulatoriškai.

Grįžęs į Palangą jis nuėjęs į policiją, bet pareigūnas jam pareiškė, kad tyrėja jį galės apklausti tik po poros dienų.

Aptiko kaukolės lūžius

Jau būdamas namuose, Vilniuje, jaunas vyras staiga pajuto aštrų skausmą kaktoje, kur po traumos buvo nejautri vieta.

Buvo vėlus vakaras, Lazdynuose esančioje ligoninėje po ilgo laukimo jis buvo priimtas mediko ir pasiųstas pas neurochirurgą, kuris apžiūrėjo pacientą dar po pustrečios valandos.

Sužalota galva patikrinama tomografu. Medikams šis tyrimas atskleidė, kad pacientui lūžusi kaukolė, keliose vietose lūžęs kaktos kaulas, kaulo skeveldra užspaudė nervą, sutrupintas nosies kaulas, esama lūžių ir prie akių.

Paryčiais šios istorijos herojus gavo siuntimą į kitą kliniką. Dar porą valandų užtrukta, kol po konflikto su gydymo įstaigos darbuotoja gauna diskelį su tomografo duomenimis. Chirurgai nusprendė, kad pacientą būtina operuoti.

Iš medikų pacientas išgirdo, kas jam bus daroma: atliekamas pjūvis per viršugalvį nuo vienos iki kitos ausies, o ant lūžusios kaukolės dedamos titano plokštelės, be to, operuojamas nosies kaulas.

Žada bylinėtis

Dalydamasis išgyvenimais vyras neslėpė nuostabos dėl medikų diagnozių neatitikimo.

Klaipėdos gydytojai jį išleido gydytis ambulatoriškai, pareiškę, kad nereikės net plastinės operacijos, o vilniečiai paguldė į stacionarą ir atliko septynias valandas trukusią operaciją.

Per savo nekompetenciją ir aplaidumą galėjo iš manęs atimti didžiausią mano turtą – sveikatą ar net gyvybę.

"Žmogus Klaipėdos ligoninėje mane paleido sulūžusia kaukole namo, mažiausia nelaimė, ir aš čia jau neberašyčiau skundų, skundelių išvis arba pieščiau nebent į vaikiškas spalvinimo knygutes būdamas daržove, – ironizavo jaunas vyras. Klaipėdos ligoninę padaviau į teismą, nes per savo nekompetenciją ir aplaidumą galėjo iš manęs atimti didžiausią mano turtą – sveikatą ar net gyvybę", – teigė jaunas vyras.

Komentuoti nepanoro

Susisiekti su šią istoriją aprašiusiu žmogumi nepavyko.

Jo brolis pažadėjo duoti telefono numerį, bet vėliau pranešė, kad pažado išpildyti negalės, nes nukentėjusysis nenori nieko komentuoti.

Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovą pavaduojantis gydytojas Eugenijus Zalagėnas pasakojo visą dieną su kolegomis bandęs išsiaiškinti aprašytąją situaciją.

Galiausiai paaiškėjo, kad minėtas jaunas vyras liepos 19 dieną greitosios medicinos pagalbos ekipažo buvo atgabentas ne į Klaipėdos universitetinę ligoninę. Šioje gydymo įstaigoje jam nebuvo teiktos jokios paslaugos.

Feisbuke jaudinantį tekstą paskelbęs vyras, ko gero, apie tai, kad apšmeižė minėtą ligoninę, taip pat sužinojo.

Po dienos jo tekstas jau buvo pakoreguotas, jame liko įrašas, kad medikai jam suteikė pagalbą, dėl kurios jis ketina bylinėtis, tiesiog Klaipėdos ligoninėje.

Palangos policijos viršininkas Algirdas Budginas patvirtino, kad liepos 19-osios ankstyvą rytą, 5.45 val., J.Basanavičiaus gatvėje vyko muštynės.

Policininkai atvyko tramdyti besimušančiųjų, minėtas vaikinas išgabentas į ligoninę, pareigūnai tą patį rytą pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Įtariamasis buvo sulaikytas.

"Komisariate visą parą budi tyrėjai, nesąmonė, kad jam liepė laukti pirmadienį vyksiančios apklausos. Jeigu pareigūnai keičiasi, perima anksčiau dirbusiojo pradėtas registruoti veikas. Visiška nesąmonė", – komentavo priekaištus Palangos policijos komisariato vadovas.