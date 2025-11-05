Policija prašo padėti atpažinti vyrą

Pažinusius asmenį, policija prašo informuoti telefonu +37070061144 arba el. paštu: [email protected]
Pareigūnai dėkoja už bendradarbiavimą.
Ikiteisminį tyrimą atliekantys Klaipėdos miesto Policijos Komisariato pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – padėti atpažinti nuotraukose užfiksuotą vyrą, galintį suteikti tyrimui vertingos informacijos.
Pažinusius asmenį, policija prašo informuoti telefonu +37070061144 arba el. paštu: [email protected]
Pareigūnai dėkoja už bendradarbiavimą.
Naujausi komentarai