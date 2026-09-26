Prie laiptinės Kauno gatvėje – kruvinas konfliktas

Pareigūnų suvestinės duomenimis, incidentas įvyko apie 2 val. nakties. Konfliktas tarp 2007 metais gimusios moters ir 2003 metais gimusio vyro kilo prie Kauno gatvėje esančios namo laiptinės.
Įpykusi moteris išsitraukė peilį ir sužalojo vyrą. Dėl patirtų sužalojimų šis buvo išvežtas į ligoninę.
Į įvykio vietą atvykę pareigūnai nustatė, kad moteris buvo neblaivi – ji į alkotesterį pripūtė 0,76 prom.
Pareigūnai moterį išsivežė ir uždarė į areštinę.
Pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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