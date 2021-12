Prokuroras apie girtus vairuotojus: drausmintų tik nelaisvė

Įkliuvo ir muitininkė

Praėjęs savaitgalis vėl netapo gera išimtimi. Pareigūnai vos spėjo fiksuoti apgirtusių vairuotojų nuotykius ir reaguoti į pranešimus apie keistai važiuojančius automobilius.

Sekmadienio popietę 2,91 prom. įpūtęs 28 metų vaikinas, vairavęs "Volvo S80", netoli Klaipėdos, Jonušių kaime, nuvažiavo į griovį.

Vėlų vakarą Drevernoje tokio pat amžiaus vaikinas įvairavo mašiną į uždaros teritorijos užkardą ir pabėgo. Pareigūnai nutvėrę konstatavo, kad jis vidutiniškai girtas (1,78 prom.) ir turėjo "žolės".

O šeštadienio popietę Klaipėdoje, Herkaus Manto gatvėje esančioje degalinėje policininkai patikrino automobilio "BMW Serie 3" vairuotojos blaivumą.

32 metų moteris buvo girta, alkoholio matuoklis parodė 2,19 prom. Vairuotoja dirba Muitinės kriminalinėje tarnyboje.

Švelnina bausmes

Klausiamas, kodėl žmonės nebijo itin griežtų bausmių, skiriamų už vairavimą apsvaigus, Klaipėdos apygardos prokuroras Juozas Sykas teigė, kad dauguma tokių pažeidėjų būna teisiami pirmą kartą.

Todėl laisvės atėmimo bausmė, kurios paprastai žmonės bijo labiausiai, jiems neskiriama.

"Šiemet buvo keli atvejai, kai vairuotojai girti važiavo antrą kartą. Tada prašome arešto bausmės, ir teismas tokią bausmę skyrė. Už baudžiamąjį nusižengimą skiriama nuo 15 iki 45 parų areštas, o už nusikaltimą – iki 90 parų. Kai kaltininkas prisipažįsta, byla nagrinėjama sutrumpinta tvarka ir bausmė skiriama trečdaliu mažesnė, tai yra 20–30 parų. Nesakyčiau, kad tai švelni bausmė, nepamirškime, kad, be šios bausmės, vairuotojas praranda teisę vairuoti. Įstatymas yra sugriežtintas, dabar teisė vairuoti gali būti atimta iki penkerių metų. Be to, konfiskuojama transporto priemonė, kurią vairavo girtas vairuotojas", – paaiškino prokuroras.

Tiesa, tie girtuokliai, kurie įkliūna vairuodami skolintą ar įmonės automobilį, praranda mašinos vertę atitinkančią pinigų sumą.

Įstatymas ir teismai stengiasi, kad žmogus nebūtų nubaustas taip, kad liktų skolingas visą likusį gyvenimą. Taikomas protingumo ir proporcingumo principas ir konfiskuojama suma priklausomai nuo žmogaus gaunamų pajamų, jo turtinius įsipareigojimus ir turimą turtą.

Paprasčiau sakant, ši suma retai viršija 3 tūkst. ar 5 tūkst. eurų.

Prokuroras tikino, kad atsižvelgiama ir į tai, kaip ilgai neblaivus asmuo vairavo: kelis šimtus kilometrų ar tik sukinėjosi aikštelėje.

Labiausiai bijo įkalinimo

"Pastebėta, kad kriziniais metais, ekonominio nuosmukio laiku, kaip tai buvo 2008 m., buvo gerokai sumažėję ir girtų vairuotojų. Tada baudžiamosios atsakomybės nebuvo, nes skiriamos baudos buvo nemenkos. Ir priešingai, ekonomikos pakilimo metu panašių nusikaltimų, už kuriuos baudžiama baudomis, skaičius išauga. Galbūt daugiau pinigų turėdami žmonės jaučiasi laisvesni ir prieš įstatymą. Tokias tendencijas jaučiu", – pastebėjimais dalijosi J.Sykas.

Prokuroras jau ne kartą yra pasisakęs apie girtiems vairuotojams skiriamas nuobaudas. Jis laikosi vienos nuomonės – reikia naikinti tas bausmes, kurios nedaro poveikio, ir palikti tas, kurių labiausiai bijoma.

"Reikia keisti įstatyminę bazę. Buvau siūlęs, bet susidūriau su skeptišku požiūriu. Jei būtų mano valia, girtiems vairuotojams panaikinčiau visokias baudas: reikėtų palikti dvi bausmės rūšis – areštą arba laisvės atėmimą ir taikyti jas be jokių išlygų", – tiesiai šviesiai kalbėjo J.Sykas.

Galimybė atleisti girtus vairuotojus nuo atsakomybės pagal laidavimą leidžia nesunkiai išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Tiesa, baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimas ir vairuotojo pažymėjimo atėmimas – taikomos.

Jeigu toks laiduojant atleistas nuo atsakomybės asmuo įkliūna dar kartą, turi atsakyti ir už ankstesnį nusikaltimą.

Liepia pūsti ir Švedijoje

Prokurorai stebi, kaip vykdomi teismo sprendimai, ir mato, kad nuteistieji už vairavimą išgėrus moka paskirtąsias baudas.

"Nėra jokio kriterijaus, kuris apibūdintų linkusius vairuoti apgirtus vairuotojus. Taip, pastaruoju metu girti prie vairo įkliūna ir aukštas pareigas einantys teisininkai, ir šou verslo garsenybės. Bet būti garsenybe nėra sunkinanti aplinkybė. Nežinau, kodėl, pavyzdžiui, Skandinavijoje vairuotojai drausmingesni", – svarstė J.Sykas.

Pats prieš kelerius metus automobiliu važinėjęs po Stokholmą prokuroras nustebo, kai per vieną pusdienį policininkų buvo sustabdytas tris kartus, kaskart pareigūnai neprašė dokumentų, o pirmiausia liepė pūsti į alkoholio matuoklį.

Itin dažni Kelių policijos reidai ir patikros, ko gero, būtų veiksminga priemonė drausminant vairuotojus, bet tam reikėtų nepaprastai daug policijos pajėgų.

Prokuroras prisimena kaip gerąją išimtį vieną savaitgalį, kai uostamiesčio kelių policininkai nenutvėrė nė vieno neblaivaus vairuotojo, nors vykdė ne vieną patikrą.