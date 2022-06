Per reidą nuo pareigūnų bandė sprukti pėsčiomis

Sekmadienio naktį Klaipėdos policijos patruliai organizavo reidą Pilies gatvėje. 4.43 val. netikėtai senamiestyje pasirodę pareigūnai įvarė baimės vienam vairuotojui.

Automobilio "Audi A6" vairuotojas nepakluso teisėtam policijos pareigūno reikalavimui sustoti. Vyras paliko transporto priemonę Pilies gatvės ir Turgaus aikštės sankryžoje ir bandė šalintis pėsčiomis.

Tačiau jau po kelių minučių bėglys buvo sulaikytas Turgaus aikštės gyvenamojo namo kieme.

Paaiškėjo, kad 1991 m. gimusiam vyrui nustatytas 1,72 prom. neblaivumas. Jis neturėjo teisės vairuoti, nes jos nėra įgijęs. Vairuotojas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Plungės policijos pareigūnai sulaikė įžūliai tarnybinį automobilį apgadinusį vyrą.

Patruliai buvo gavę pranešimą dėl triukšmo V.Mačernio gatvės viename daugiabutyje.

Atvykę nurodytu adresu pareigūnai triukšmadarių nerado. Tačiau 23.38 val. buvo iškviesti dar kartą.

Įtarę, kad antras pranešimas buvo melagingas ir po maždaug 10 min. grįžę prie tarnybinio automobilio "VW Transporter", jį rado apgadintą – buvo išdaužtas priekinio lango stiklas ir sudaužyti priekiniai žibintai.

Apklausę gyventojus, pagal pateiktą asmenų apibūdinimą pareigūnai Plungėje sulaikė 1992-aisiais gimusį įtariamąjį. Kiek vėliau pareigūnai sulaikė ir 2003 m. gimusį plungiškį.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Be to, pas 2003 m. gimusį vaikiną buvo rasta ir paimta miltelių, kurie, įtariama, gali būti narkotinės medžiagos. Pradėtas tyrimas ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Abu sulaikytieji policijai žinomi, anksčiau teisti už vagystes, plėšimus ir kitas nusikalstamas veikas. 2003 m. gimęs vaikinas teismo sprendimu suimtas dviem mėnesiams.