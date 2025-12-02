Rimkuose nuo kelio nulėkė sunkvežimis

Antradienio popietę Klaipėdos Rimkų mikrorajone į griovį nuslydo krovininis vilkikas „Scania“.
Socialiniame tinkle „Facebook“ vairuotojai pasidalijo nuotraukomis, kuriose matomas nuo kelio nuslydęs vilkikas.
