Šalia mirusio vyro kūno – įtartinas maišelis

Uostamiesčio pareigūnai, bute, esančiame Šaulių gatvėje, lankėsi anksti ryte, apie 04.39 val.
Pasak policijos, apžiūrint mirusio vyro, gimusio 1983 m., daiktus, rastas plastikinis maišelis su baltos spalvos kristalais, galimai narkotine medžiaga.
Pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti ir mirties priežasčiai nustatyti.
Tą pačią dieną Klaipėdoje pareigūnus sudomino kitas vyras. Kaip pranešė policija, viešoje vietoje, Šilutės plente, apie 22.40 val. šalia 1995 m. gimusio vyro rasti du popieriaus lankstinukai su biria, baltos spalvos, galimai narkotine medžiaga.
Pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
