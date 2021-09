Savaitė uostamiesčio keliuose: išaiškinti 9 girti vairuotojai, užfiksuoti 499 KET pažeidimai

Rugpjūčio 30 – rugsėjo 5 d. Klaipėdos apskrities Kelių policijos pareigūnai per visoje apskrityje, išskyrus Rietavo sav., vykdytas priemones užfiksavo 499 įvairių KET pažeidimų. Tarp jų – išaiškinti net 9 neblaivūs vairuotojai.

Rugsėjo 3 d. apie 18.50 val. Plungėje, Rietavo g., 1956 m. gimusiam „Renault“ automobilio vairuotojui nustatytas 0,58 prom., ten pat apie 19 val. sustabdytam 1965 m. gimusiam mopedo vairuotojui – 0,25 prom., o 1973 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 1,52 prom. neblaivumas.

Rugsėjo 4 d. apie 01.48 val. Klaipėdoje, Pilies g., 2001 m. gimusiam automobilio „Volvo“ vairuotojui nustatytas 0,45 prom., Klaipėdos r., kelyje Klaipėda–Liepoja, apie 07.22 val. sustabdytam 1967 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui – 1,00 prom., ten pat apie 09.12 val. automobilio „Audi“ vairuotojui gimusiam 1976 m. nustatytas 0,85 prom., o po kelių minučių sustabdytam „Subaru“ vairuotojui gimusiam 1955 m. – 0,85 prom. neblaivumas.

Rugsėjo 5 d. apie 12.37 val. Palangoje, kelyje Klaipėda–Liepoja, sustabdytam automobilio „Nissan“ vairuotojui gimusiam 1975 m. nustatytas 0,66 prom., o apie 07.44 val., Plungės r., kelyje Šiauliai–Palanga, 1990 m. gimusiam „Volkwagen“ automobilio vairuotojui – 1,14 prom. neblaivumas. Be to paaiškėjo, kad jis nėra įgijęs teisės vairuoti. Teisės vairuoti neturėjo dar penki pareigūnų patikrinti vairuotojai. Plungės r., kelyje Šiauliai–Palanga, 1997 m. gimęs vyras vairavo automobilį „Renault“, 1995 m. gimęs vyras vairavo „Audi“, 2001 m. gimęs vyras važiavo automobiliu „Volkswagen“, Kretingos r., kelyje Šiauliai–Palanga, sustabdytas 1969 m. gimęs vyras vairavo „Nissan“, nors teisės vairuoti visi jie nėra įgiję, o „Nissan“ vairuotojas dar nebuvo sumokėjęs ir kelių mokesčio. Kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda sustabdytas 1991 m. gimęs „Mercedes-Benz“ vairuotojas neturėjo teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonę, taip pat vairuojama transporto priemonė buvo be valstybinio numerio.

Pareigūnams įkliuvo ir du neblaivūs dviratininkai. Rugsėjo 4 d. apie 22.42 val. Klaipėdoje, prie Tiltų ir Turgaus gatvių sankryžos sustabdytam 1975 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,48 prom., o tą pačią naktį apie 00.30 val. uostamiestyje, prie Tiltų ir Daržų gatvių sankryžos sustabdytam 1974 m. gimusiam elektrinio paspirtuko vairuotojui – 0,84 prom. neblaivumas.

Taip pat Klaipėdos apskrities Kelių policijos pareigūnai užfiksavo, kad 24 vairuotojai neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 18 – pažeidė šviesoforo signalų reikalavimus, 14 – nesegėjo saugos diržų, 5 – neleistinai lenkė sankryžose.

Su mobiliuoju greičio matuokliu Klaipėdos mieste ir rajone, bei Neringoje per savaitę užfiksuoti 387 greičio viršijimo atvejai.