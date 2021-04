Savaitė uostamiestyje: pareigūnai išaiškino keturis neblaivius vairuotojus ir tris dviratininkus

Per praėjusią savaitę, balandžio 12–18 d., vykdytas priemones uostamiestyje, Klaipėdos, Kretingos, Plungės rajonuose ir Rietavo savivaldybėje, iš viso nustatyti 235 KET pažeidimai. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas pavojingo ir chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, važiavimo per sankryžas, šviesoforo signalų paisymo ir vairuotojų blaivumo kontrolei.

Nustatyti keturi neblaivūs vairuotojai. Balandžio 13 d. Klaipėdos r., Priekulės II k., sustabdytam 1961 m. gimusiam automobilio „Audi“ vairuotojui nustatytas 0,74 prom. neblaivumas, jis nebuvo užsisegęs saugos diržo.

Balandžio 16 d. Kretingos r., kelyje Šiauliai–Palanga, sustabdytam 1984 m. gimusiam automobilio „Subaru“ vairuotojui nustatytas 0,58 prom. neblaivumas, o tą pačią dieną Klaipėdos r., kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, sustabdytam 1995 m. gimusiam automobilio „Audi“ vairuotojui – 0,49 prom. neblaivumas.

Balandžio 17 d. Klaipėdoje, P. Lideikio g., 1992 m. gimusiam, automobilį „Opel“ vairavusam vyrui nustatytas 0,43 prom. neblaivumas. Dar 10 patikrintų vairuotojų buvo vartoję alkoholio, tačiau leistinos ribos neviršijo. Pareigūnams įkliuvo ir trys neblaivūs dviratininkai – balandžio 12 d. Klaipėdos r., Dauparų k., sustabdytam 1959 m. gimusiam vyrui nustatytas 1,51 prom., tą pačią dieną Klaipėdos r., kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 1978 m. gimusiam dviračio vairuotojui – 1,32 prom., o balandžio 14 d., apie vidurnaktį, Klaipėdoje, prie Pilies g. ir Daržų g. sankryžos sustabdytam 1996 m. gimusiam dviratininkui – 1,09 prom. neblaivumas.

Trys vairuotojai vairavo transporto priemones, nors tai daryti neturėjo teisės. Balandžio 14 d. Rietavo sav., kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, sustabdytas 1981 m. gimęs vyras važiavo mopedu, nors teisės vairuoti nėra įgijęs. Be to, važiavo be šalmo, vairuojamas mopedas nebuvo įregistruotas nustatyta tvarka, jam neatlikta privalomoji techninė apžiūra, jis nebuvo apdraustas privalomuoju draudimu. Tą pačią dieną Klaipėdos r., Baukštininkų k., sustabdytas 1978 m. gimęs automobilio „Volkswagen“ vairuotojas, vairavo, nors tokios teisės nėra įgijęs, be to, neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemone. Balandžio 15 d. Klaipėdoje, Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinėje sankryžoje, sustabdytas 1998 m. gimęs vyras neįgijęs teisės vairavo automobilį „Volkswagen“, o automobilis nebuvo apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Per savaite Klaipėdos apskr. Kelių policijos pareigūnai užfiksavo, kad 37 vairuotojai neleistinai naudojosi mobiliaisiais įrenginiais, 42 – nepaisė šviesoforų signalų, 13 – neleistinai lenkė sankryžose, 10 – nesegėjo saugos diržų, tiek pat – transporto priemonių nebuvo apdraudę privalomuoju draudimu. Kelių eismo taisykles pažeidė ir 12 pėsčiųjų.

Rankiniu greičio matuokliu užfiksuota 10, mobiliuoju – 47 greičio viršijimo atvejai.